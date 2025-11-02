Expomóvil Banreservas cierra con financiamientos por más de RD$8,653 millones

Expomóvil Banreservas recibió solicitudes de financiamientos por más de 25,000 millones de pesos. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco de Reservas cerró este domingo su tradicional feria de vehículos con financiamientos que superaron los 8,653 millones de pesos, durante la cual el sector automotriz vendió más de 3,800 unidades, informó el doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de la entidad.

Según una nota de prensa, la cifra alcanzada este año supera en más de mil millones de pesos las colocaciones de 2024, y representa un 14 % más de los financiamientos canalizados por el banco en la Expomóvil anterior.

Asimismo, Banreservas recibió solicitudes de financiamientos por más de 25,000 millones de pesos.

Detalles

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/02/feria-4e958244.jpg (FUENTE EXTERNA)

Del total de financiamientos en Expomóvil Banreservas en todo el país, el 76 % correspondió a vehículos nuevos para uso personal, el 17 % comercial, el 4 % usados, y el 3 % híbridos y eléctricos de diferentes modelos y marcas.

"Sin duda, esta versión de la feria ha tenido un rotundo éxito, por la gran aceptación y confianza demostrada por la población, con lo cual el Banco promueve el crecimiento y la dinamización del sector automotriz", declaró Aguilera.

Afirmó que además de contribuir a la reactivación del mercado automotriz, Banreservas respaldó con amplias facilidades crediticias a los clientes para que pudieran adquirir su medio de transporte ideal.

"Durante los cuatro días de la jornada, Aguilera se mantuvo en contacto con dealers y concesionarios, con respecto al desarrollo de esta versión de Expomóvil, efectuada de manera simultánea en las sedes de más de 350 distribuidores de vehículos en todo el país", refiere una nota de prensa.

Los adquirientes también pudieron obtener premios en efectivo de hasta RD$300,000 y obsequios promocionales, entre otras comodidades. Mientras que Seguros Reservas sorteó 20 premios de RD$50,000, aplicados en pólizas de vehículo, y un 10% de descuento al asegurar vehículos adicionales.