United Petroleum fortalece lazos comerciales durante la Semana Dominicana en Canadá 2025

La empresa participó activamente en una agenda de alto nivel que impulsó el comercio bilateral y el intercambio empresarial entre República Dominicana y Canadá

    United Petroleum fortalece lazos comerciales durante la Semana Dominicana en Canadá 2025
    En el Toronto Global Forum: Ing. Miguel Díaz, viceministro de Energía y Minas; Mario Arvelo, director de relaciones con EEUU y Canadá del Mirex; S.E. José Blanco, embajador dominicano en Canadá; y Miguel René De la Cruz, director corporativo de negocios de United Petroleum, junto a otros invitados. (FUENTE EXTERNA)
    United Petroleum, a través de su director corporativo de negocios, Miguel René De la Cruz, participó de manera activa en la Semana Dominicana en Canadá 2025, celebrada del 14 al 16 de octubre en las ciudades de Ottawa y Toronto.

    Miguel René De la Cruz,director corporativo de negocios de United Petroleum. (FUENTE EXTERNA)

    El evento reunió a una destacada delegación dominicana integrada por autoridades gubernamentales y representantes del sector privado, con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales entre ambas naciones y promover las bases de un Tratado de Libre Comercio que fomente nuevas oportunidades de inversión y cooperación económica.

    Encuentros y reuniones

    Durante la semana, la delegación sostuvo reuniones con representantes del gobierno canadiense, incluyendo funcionarios de la Cancillería, el Gobierno Central y miembros del Parlamento, consolidando así un espacio de diálogo estratégico para el desarrollo bilateral.

    Visita a la Cámara de Representantes de Ottawa. (FUENTE EXTERNA)

    Además, los participantes formaron parte de importantes encuentros empresariales como el Toronto Global Forum y el Foro de Tierras Raras, así como visitas a compañías canadienses de clase mundial, entre ellas Bombardier Aircraft y Grupo Nin, esta última propiedad de jóvenes empresarios dominicanos radicados en Canadá.

    • United Petroleum, representante exclusivo de los lubricantes Petro-Canada en República Dominicana
    , reafirma con esta participación su compromiso con la innovación, la cooperación internacional y el fortalecimiento de su red de alianzas con empresas y proyectos de origen canadiense.

    La compañía expresó su agradecimiento a la delegación diplomática dominicana en Canadá, encabezada por su Excelencia José A. Blanco Conde, por la organización de los eventos y la hospitalidad brindada durante toda la jornada.


