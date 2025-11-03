United Petroleum fortalece lazos comerciales durante la Semana Dominicana en Canadá 2025

En el Toronto Global Forum: Ing. Miguel Díaz, viceministro de Energía y Minas; Mario Arvelo, director de relaciones con EEUU y Canadá del Mirex; S.E. José Blanco, embajador dominicano en Canadá; y Miguel René De la Cruz, director corporativo de negocios de United Petroleum, junto a otros invitados. ( FUENTE EXTERNA )

14 al 16 de octubre en las ciudades de Ottawa y Toronto. https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/03/photo-2025-10-17-15-16-47-8b461eaf.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/03/photo-2025-10-17-15-16-47-8b461eaf.jpg Miguel René De la Cruz,director corporativo de negocios de United Petroleum. (FUENTE EXTERNA) El evento reunió a una destacada delegación dominicana integrada por autoridades gubernamentales y representantes del sector privado

fortalecer las relaciones comerciales entre ambas naciones y promover las bases de un Tratado de Libre Comercio que fomente nuevas oportunidades de inversión y cooperación económica. Encuentros y reuniones Durante la semana, la delegación sostuvo reuniones con representantes del gobierno canadiense

Cancillería, el Gobierno Central y miembros del Parlamento, consolidando así un espacio de diálogo estratégico para el desarrollo bilateral. https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/03/photo-2025-10-17-15-17-41-28874062.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/03/photo-2025-10-17-15-17-41-28874062.jpg Visita a la Cámara de Representantes de Ottawa. (FUENTE EXTERNA) Además, los participantes formaron parte de importantes encuentros empresariales como el Toronto Global Forum y el Foro de Tierras Raras

visitas a compañías canadienses de clase mundial

Bombardier Aircraft y Grupo Nin, esta última propiedad de jóvenes empresarios dominicanos radicados en Canadá. United Petroleum, representante exclusivo de los lubricantes Petro-Canada en República Dominicana

innovación, la cooperación internacional y el fortalecimiento de su red de alianzas con empresas y proyectos de origen canadiense. La compañía expresó su agradecimiento a la delegación diplomática dominicana en Canadá

su Excelencia José A. Blanco Conde, por la organización de los eventos y la hospitalidad brindada durante toda la jornada.



Leer más Semana Dominicana llega a Canadá con agenda renovada este 2025

Diario Libre Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.

, a través de su director corporativo de negocios,, participó de manera activa en la, celebrada del, con el objetivo de, incluyendo funcionarios de la, así como, entre ellas, reafirma con esta participación su compromiso con la, encabezada por