United Petroleum fortalece lazos comerciales durante la Semana Dominicana en Canadá 2025
La empresa participó activamente en una agenda de alto nivel que impulsó el comercio bilateral y el intercambio empresarial entre República Dominicana y Canadá
United Petroleum, a través de su director corporativo de negocios, Miguel René De la Cruz, participó de manera activa en la Semana Dominicana en Canadá 2025, celebrada del 14 al 16 de octubre en las ciudades de Ottawa y Toronto.
El evento reunió a una destacada delegación dominicana integrada por autoridades gubernamentales y representantes del sector privado, con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales entre ambas naciones y promover las bases de un Tratado de Libre Comercio que fomente nuevas oportunidades de inversión y cooperación económica.
Encuentros y reuniones
Durante la semana, la delegación sostuvo reuniones con representantes del gobierno canadiense, incluyendo funcionarios de la Cancillería, el Gobierno Central y miembros del Parlamento, consolidando así un espacio de diálogo estratégico para el desarrollo bilateral.
Además, los participantes formaron parte de importantes encuentros empresariales como el Toronto Global Forum y el Foro de Tierras Raras, así como visitas a compañías canadienses de clase mundial, entre ellas Bombardier Aircraft y Grupo Nin, esta última propiedad de jóvenes empresarios dominicanos radicados en Canadá.
- United Petroleum, representante exclusivo de los lubricantes Petro-Canada en República Dominicana
La compañía expresó su agradecimiento a la delegación diplomática dominicana en Canadá, encabezada por su Excelencia José A. Blanco Conde, por la organización de los eventos y la hospitalidad brindada durante toda la jornada.