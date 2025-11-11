Adoacero reconoce labor de Aduanas en la lucha contra el contrabando y el dumping del acero

La Asociación Dominicana del Acero (Adoacero) reconoció la labor de la Dirección General de Aduanas (DGA) por las medidas adoptadas para combatir el contrabando de varillas y las prácticas de dumping que por años han distorsionado la competencia en el sector siderúrgico nacional.

La entidad destacó que las acciones de fiscalización impulsadas por la DGA han garantizado el cumplimiento de la norma técnica RDT 458, que regula la calidad del acero utilizado en la construcción en la República Dominicana.

Estas medidas, subrayó Adoacero, fortalecen la seguridad estructural de las edificaciones, protegen los intereses del Estado y promueven la competencia leal entre las empresas que operan conforme a la ley.

Asimismo, valoró la efectividad de las herramientas tecnológicas implementadas por la DGA, como la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) y el Motor de Riesgo (MOR-DGA), que han permitido detectar e impedir importaciones irregulares y aplicar las disposiciones antidumping emitidas por la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y de Medidas de Salvaguardas.

Compromiso

"Reconocemos el compromiso de la Dirección General de Aduanas con la transparencia y la protección del comercio formal. Estas acciones benefician no solo al sector del acero, sino a todo el país, al asegurar que las estructuras dominicanas se construyan con materiales certificados y de calidad", expresó Adoacero en su comunicado.

La Asociación, que agrupa a los principales productores y comercializadores del país, reiteró su disposición de seguir colaborando con las autoridades para fortalecer la competitividad, la seguridad y la sostenibilidad del sector.