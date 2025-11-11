Rainieri, Bonetti y Corripio son reconocidos por su visión como grandes emprendedores

Ligia Bonetti recibe un reconocimiento por su trayectoria como emprendedora, durante la IX Feria Emprendedores.

José Luis (Pepín) Corripio recibe un reconocimiento por su trayectoria como emprendedor, durante la IX Feria Emprendedores.

Frank Rainieri (centro) recibe un reconocimiento por su trayectoria como emprendedor, durante la IX Feria Emprendedores.

José Luis (Pepín) Corripio sostiene una placa especial que le fue entregada en reconocimiento a su trayectoria empresarial. A su izquierda la empresaria Ligia Bonetti; a su derecha David Collado y Frank Rainieri.

El liderazgo, visión y aportes al desarrollo del país de los empresarios Frank Rainieri, Ligia Bonetti y José Luis (Pepín) Corripio fueron exaltados este martes al ser reconocidos durante la IX Feria de Emprendedores.

Durante el acto, el presidente de la feria, David Collado, agradeció los aportes de los homenajeados al espíritu emprendedor dominicano. Recibieron una placa de reconocimiento y aplausos calurosos de los asistentes.

Bonetti fue reconocida por su liderazgo inspirador y su compromiso con el desarrollo sostenible del país, mientras que Corripio recibió una placa especial por su ejemplo de vida, su visión incansable y su aporte al desarrollo de la República Dominicana.

De Corripio, Collado destacó su apoyo constante al emprendimiento; de Bonetti, su liderazgo generacional e innovación al frente del Grupo SID; y de Rainieri, su visión de desarrollo y compromiso con el turismo sostenible.

"Aprendí de un emprendedor que está aquí presente, Pepín Corripio, que la suerte pasa por la casa de cada uno a las seis de la mañana, y si nos encuentra durmiendo, sigue de largo", dijo Collado, también ministro de Turismo.

Al recibir su reconocimiento, Rainieri agradeció a Collado por impulsar un espacio que une generaciones.

"Quiero felicitar a David Collado, no al ministro, sino al emprendedor que ha sido ejemplo de visión. Iniciar este proyecto fue, en sí mismo, un acto de emprendedurismo", expresó.

Lecciones de Rainieri

Los tres empresarios compartieron sus experiencias de vida durante la conferencia "De emprendedores a emprendedores", desarrollada durante la feria en el marco del Día Nacional del Emprendedor.

Rainieri, fundador del Grupo Puntacana, evocó las lecciones que lo llevaron a transformar un rincón olvidado en uno de los destinos turísticos más importante del Caribe. Su fórmula, aseguró, se resume en tres palabras: visión, perseverancia y trabajo.

Durante su intervención, Rainieri recordó los difíciles inicios del proyecto Punta Cana, cuando, a los 24 años, decidió apostar por el turismo en una zona aislada y sin recursos.

"Vi aquellas playas y supe que eran únicas. No tenía dinero, pero tenía un sueño y la convicción de que podía hacerse realidad", expresó.

"Las oportunidades pasan por la puerta de tu casa a las seis de la mañana, y si estás durmiendo, se te va el barco", citó Rainieri, enfatizando la importancia de estar atentos a los momentos clave y de tener los pies en la tierra al perseguir los sueños.

Rainieri relató los sacrificios personales que implicó el desarrollo del proyecto, incluyendo siete años sin cobrar salario y más de dos décadas sin recibir beneficios.

"Hubo noches en que solo había plátano, sin huevo ni dinero para comprarlo, pero no me importó porque estaba persiguiendo mi sueño", confesó entre aplausos.

El fundador del Grupo Puntacana también habló del papel fundamental de su familia, especialmente de su esposa, Haydée, a quien describió como un pilar en los años más duros.

"Hay que saber escoger bien la pareja de vida. No todo el mundo está dispuesto a vivir entre mosquitos y cangrejos por un sueño", bromeó, destacando la importancia de que la familia comparta la misma visión.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/12/whatsapp-image-2025-11-11-at-195830-2-95247a86.jpeg Frank Rainieri compartió los momentos difíciles por lo que pasó durante el desarrollo del Grupo PuntaCana (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Rainieri recordó que el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, que hoy recibe entre 5.6 y 5.7 millones de pasajeros al año, comenzó con apenas 2,686 visitantes en su primer año.

"Nunca soñé llegar tan lejos, yo solo pensaba en los próximos dos años. Así se construyen los sueños, paso a paso", explicó.

El empresario cerró su intervención con un mensaje a las nuevas generaciones: "Sigan trabajando duro. Este país ofrece más oportunidades que las que tuvimos nosotros. Visión, perseverancia y trabajo: esas son las tres palabras que los llevarán lejos".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/12/whatsapp-image-2025-11-11-at-75627-pm-c9c4c64a.jpeg José Luis (Pepín) Corripio. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

El trabajo duro de Pepín

En el panel, Corripio, para quien el éxito en la vida se basa en trabajar duro y en trabajar por alcanzarlo, narró que cuando sus padres se iban a trabajar siempre le decían: "Pepín, nos vamos a trabajar". Así los criaron a todos, enseñándoles que las cosas se consiguen con esfuerzo.

El empresario destacó la importancia de una educación basada en la realidad y la humildad.

"Considero que una de las claves importantes que hemos tenido ha sido el poder decir que fuimos enseñados en la realidad de la vida y sin pretensiones", señaló.

Agradeció a la audiencia y subrayó que el agradecimiento es una cualidad esencial e infinita en la vida.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/12/whatsapp-image-2025-11-12-at-100925-am1-7ec37d07.jpeg Los reconocidos durante el panel de emprendimiento. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Bonetti, más allá de la suerte

La empresaria Ligia Bonetti afirmó que no cree en la suerte, ya que, a su juicio, esta es "la justificación de aquellos que no se esfuerzan por conseguir lo que quieren".

"La gente no sabe que detrás del éxito hay muchas lágrimas, madrugadas y sacrificios", aseguró.

Durante el panel, Bonetti recomendó no compararse con los demás y tomar decisiones siguiendo tanto el corazón como la razón.

"Lo más difícil en esta vida es no compararse. Desde pequeña aprendí a no hacerlo. Hay que tomar decisiones con el corazón y la mente, y seguir adelante sin importar los desafíos", exhortó.

Invitó a los presentes a cultivar la humildad para escuchar y a rodearse de personas que aporten.

"Los que te rodean tienen mucho que ver con las posibilidades que tienes para llegar lejos. Rodéate de gente que te sume, que te ayude y crea en ti", enfatizó.

Sobre la suerte, reiteró: "No creo en la suerte, porque oculta la realidad de cómo es el mundo. Es la excusa que muchos usan para justificar el éxito ajeno o el propio fracaso. Lo que no se ve son los sacrificios, las horas de preocupación y las lágrimas que uno derrama".