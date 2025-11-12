Santiago acoge la novena la Feria Emprendedores para impulsar la innovación y el talento joven

El ministro de Turismo y presidente de la Feria Emprendedores, David Collado, junto a la CEO de la Sociedad Industrial Dominicana (SID) Ligia Bonetti, y otras autoridades, encabezó el corte de cinta que dejó inaugurada la novena edición de la Feria Emprendedores 2025 en la provincia Santiago. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Santiago de los Caballeros se convirtió este miércoles en el epicentro del emprendimiento nacional con el inicio oficial de la novena edición de la Feria Emprendedores 2025, un evento que busca impulsar la innovación, la creatividad y el desarrollo de nuevos proyectos empresariales en República Dominicana.

El acto inaugural fue encabezado por David Collado, presidente de la Feria Emprendedores, durante una ceremonia celebrada en Ágora Mall.

Durante su intervención, Collado expresó su entusiasmo por llevar el evento a la Ciudad Corazón, en ocasión del Día Nacional del Emprendedor, una fecha instituida mediante una propuesta de ley presentada por él cuando fue diputado.

"Estamos felices de poder traer la feria aquí a Santiago, cumpliendo con lo que establece la ley que declara el 12 de noviembre como el Día Nacional del Emprendedor. Este evento impulsa el espíritu emprendedor y reconoce el talento dominicano", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/12/whatsapp-image-2025-11-12-at-32718-pm-57e6e127.jpeg Una máquina en exhibición durante la novena feria de emprendedores en Santiago. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Premios

El también ministro de Turismo destacó que en esta edición se entregarán premios valorados en un millón de pesos, con RD$500,000 para el primer lugar, RD$300,000 para el segundo y RD$200,000 para el tercero, correspondientes al Premio José Luis -Pepín- Corripio Estrada al Emprendedor Dominicano, que reconoce la creatividad, sostenibilidad y potencial de crecimiento de los proyectos participantes.

La feria, que se extenderá por dos días, presenta decenas de proyectos innovadores y sirve como punto de encuentro para la banca nacional, empresas privadas, universidades y jóvenes talentos.

El ministro recordó que la primera edición de la Feria de Emprendedores se realizó hace 20 años, junto al empresario José Luis Corripio Estrada, consolidándose desde entonces como una de las principales plataformas de impulso al talento joven en el país.

"Desde el primer Santiago de América reitero mi llamado a los jóvenes a no desmayar en sus esfuerzos. Ser emprendedor es ser un guerrero", expresó Collado.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/12/whatsapp-image-2025-11-12-at-32648-pm-6f1ceeca.jpeg El ministro de Turismo y presidente de la Feria Emprendedores, David Collado, durante su discurso en la inauguración de la Feria Emprendedores 2025 en la provincia Santiago. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Por su parte, José Clase definió el evento como una feria de oportunidades, destacando el carácter valiente y resiliente de los emprendedores dominicanos.

Mientras que Ligia Bonetti, CEO de la Sociedad Industrial Dominicana (SID), exhortó a los participantes a trabajar con pasión y perseverancia.

En la víspera del evento, la organización de la feria y varias universidades, entre ellas Pucmm, Intec, Unibe, APEC y Unphu, rindieron homenaje a Frank Rainieri, José Luis -Pepín- Corripio Estrada y Ligia Bonetti, por sus aportes al desarrollo económico y social del país, así como por su ejemplo inspirador para las nuevas generaciones.