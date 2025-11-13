CBS Developments presenta nueva identidad corporativa como parte de su transformación institucional

El lanzamiento reunió a representantes del sector financiero, brokers, agentes inmobiliarios y colaboradores ( FUENTE EXTERNA )

La empresa CBS Developments presentó este jueves su nueva identidad corporativa, en un acto que marca el inicio de una etapa de transformación estratégica dentro del sector construcción e inmobiliario de la República Dominicana.

El lanzamiento reunió a representantes del sector financiero, brokers, agentes inmobiliarios y colaboradores, indica una nota de prensa.

La CEO de la compañía, Isee Lauprete , destacó que el cambio responde a un proceso de revisión interna y modernización que la empresa ha venido desarrollando.

"Hoy vivimos un momento trascendental para CBS: la presentación de nuestra nueva identidad corporativa. Este cambio surge de un proceso de transformación integral que nos llevó a repensar nuestra marca, nuestros logros y nuestra visión de futuro", afirmó.

Durante la actividad se proyectó el video "Historia y nueva imagen de CBS Developments" , en el que se destacó la evolución de la empresa a lo largo de más de dos décadas, bajo la premisa de "construir hogares que cambien vidas".

Como parte de la renovación visual, la compañía presentó una versión modernizada de su ícono "La Hormiga" , símbolo característico de CBS que, según Lauprete, representa los valores que han guiado el crecimiento de la empresa: esfuerzo, trabajo en equipo y resiliencia .

El evento también incluyó un acto de reconocimiento a colaboradores y aliados estratégicos, donde fueron premiados la ejecutiva de ventas Karla Patricia, así como las inmobiliarias TuCasa RD, Inmobiliaria Reservas y Navia Real Estate, por su destacada gestión en ventas.