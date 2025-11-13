El presidente del Grupo Puntacana, Frank Elías Rainieri Kuret, resaltó las facilidades con que contará el Punta Cana Free Trade Zone, calificándolo como un parque único en América Latina y el Caribe porque permite operaciones industriales y de logística a pocos metros de una pista de vuelo.

Raineri Kuret, durante el acto de inauguración de la obra, destacó que la ubicación estratégica y el diseño innovador del espacio, ubicado dentro del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, brindan a las empresas globales una ventaja competitiva excepcional.

"No existe en América Latina otra zona franca, industrial y logística que opere dentro de un aeropuerto. Puede existir centro de servicios o centro de carga, pero no las tres en el mismo sitio", explicó.

Precisó que tener operaciones productivas a pocos metros de la pista de vuelo, conectadas directamente con el hub de carga aérea, desarrollado en alianza con la empresa DP World, permitirá reducir significativamente los costos de transporte y abrir nuevas rutas comerciales desde Punta Cana.

"Con la inauguración de Punta Cana Free Trade Zone, abrimos un nuevo capítulo en la historia del desarrollo nacional" Frank Elías Rainieri presidente del Grupo Puntacana “

Ecosistema sin precedentes

"Con el Punta Cana Free Trade Zone, iniciamos la construcción de un ecosistema industrial y aeronáutico sin precedentes en América Latina. Un proyecto concebido con la visión de posicionar a la República Dominicana no solo en un destino turístico, sino como un centro de manufactura de servicios técnicos y logísticos de clase mundial", afirmó el líder empresarial.

El proyecto, ubicado en un área de más de 742 mil metros cuadrados, fue inaugurado este miércoles por el Grupo Puntacana con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, quien destacó el impacto de la obra.