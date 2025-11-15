×
Índice de Burocracia 2025: RD entre los más eficientes de la región para abrir una empresa

La burocracia excesiva puede impactar la formalización de empresas, según informe

    Índice de Burocracia 2025: RD entre los más eficientes de la región para abrir una empresa
    El Índice de Burocracia 2025 revela el tiempo para abrir una empresa en latinoamérica. (FUENTE EXTERNA)

    Un informe regional revela diferencias entre los países latinoamericanos a la hora de abrir una empresa, una acción que puede tomar muchas horas debido a diversos trámites.

    El Índice de Burocracia 2025, una métrica que exhibe el tiempo —medido en horas— que los trámites burocráticos exigen a las empresas para su apertura y funcionamiento formal, identifica a República Dominicana, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Paraguay y Uruguay como los países de la región donde el proceso resulta más eficiente.

    El estudio fue desarrollado por el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés).

    Según el informe, estos países se ubican en el grupo con "mejores resultados" en el Índice de Burocracia de Apertura, que evalúa el tiempo total requerido para completar trámites administrativos esenciales.

    "El Índice de Burocracia de Apertura arroja un promedio de 1.850 horas requeridas para abrir una empresa mediana y dejarla en condiciones de operar formalmente", detalla el informe. 

    Expandir imagen
    Infografía

    La investigación agrega que este valor "equivale a 231 jornadas laborales de ocho horas, lo que representa aproximadamente ocho meses laborales dedicados exclusivamente a cumplir con los trámites administrativos exigidos".

    En ese sentido, el informe señala que en países como Brasil este proceso puede suponer "un mínimo de 35 jornadas laborales", mientras que en naciones como Chile representa "alrededor de dos años".

    El costo económico

    El índice no solo analizó el costo de los trámites burocráticos en horas, sino que también abordó otros aspectos para dimensionar el costo de oportunidad que representa "la burocracia excesiva".

    Al analizar el costo financiero directo, el estudio detalla que el gasto estimado para el pago del recurso laboral dedicado a cumplir trámites es de 4,000 dólares para la apertura y 5,800 dólares para los trámites de funcionamiento de las empresas.

    El informe resalta la necesidad de que "las exigencias legítimas se gestionen con agilidad, mientras que los trámites innecesarios, injustificados o excesivamente intrusivos deben ser identificados y eliminados", una acción que "contribuirá a combatir la corrupción y fortalecerá la cohesión social y la preeminencia del Estado de derecho".

