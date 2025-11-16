Indotel y Hacienda firman acuerdo para digitalizar cobros en el mercado fronterizo de Dajabón

Alexis Cruz Rodríguez, viceministro de Economía, y Guido Gómez Mazara, presidente del Indotel, durante la firma del acuerdo. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y el Ministerio de Hacienda y Economía firmaron un acuerdo interinstitucional para poner en marcha el proyecto "Conectividad y digitalización de cobros en el mercado fronterizo de Dajabón", iniciativa que sustituirá el esquema manual de recaudación por un modelo digital automatizado.

El proyecto tiene como objetivos fortalecer los controles internos, mejorar la fiabilidad de la recaudación y preparar la plataforma para incorporar, en una fase posterior, métodos de pago electrónicos y comprobantes digitales.

Ambas instituciones aseguran que esto permitirá impulsar la formalización comercial, ampliar la inclusión financiera y facilitar el acceso a servicios crediticios en la zona fronteriza.

El acuerdo fue firmado por Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Indotel, y Alexis Cruz Rodríguez, viceministro de Economía, quien representó al Ministerio de Hacienda y Economía.

Mediante una nota de prensa, las autoridades indicaron que la implementación incluirá impresoras móviles de recibos conectadas en red, permitiendo a los recaudadores registrar automáticamente cada transacción, reducir los tiempos de espera y mejorar la eficiencia en la prestación del servicio.

Responsabilidades institucionales

De acuerdo con el convenio, el Indotel proporcionará 18 dispositivos handheld con impresión integrada, así como 162 rollos térmicos, y cubrirá durante 24 meses los servicios de conectividad móvil y fija necesarios para el funcionamiento del sistema, además de brindar acompañamiento técnico y monitoreo.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Economía se encargará de coordinar las condiciones operativas con la administración del mercado, velar por la protección de los equipos y asumir los costos recurrentes del servicio de internet tras finalizar el subsidio.

El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, valoró el proyecto, subrayando el respaldo técnico de Indotel y señalando que la digitalización garantizará que las recaudaciones lleguen de manera íntegra al ayuntamiento.

Actualmente, los mercados fronterizos operan con sistemas completamente manuales, lo que genera retrasos, errores y dificultades para actualizar la información financiera.