El Aeropuerto de Punta Cana renueva su sello de excelencia global

El Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ) obtuvo la recertificación en las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, un aval que reconoce la excelencia de su gestión de calidad y su compromiso con la sostenibilidad ambiental.

Las certificaciones, otorgadas por la firma española Aenor, ratifican al Aeropuerto Internacional de Punta Cana como el primero y único en la República Dominicana que mantiene de forma continua ambos estándares internacionales, avalados por la Organización Internacional de Normalización (ISO).

Durante el acto de entrega, Ariel Espejo, director de Aenor en el país, destacó: "Esta recertificación demuestra que el Aeropuerto de Punta Cana no solo alcanzó la excelencia, sino que la mantiene. Es un modelo de gestión sostenible, eficiente y con visión de futuro para la región".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/16/ariel-espejo-director-de-aenor-en-republica-dominicana-27bfebd5.jpg Ariel Espejo, director de Aenor en República Dominicana. (FUENTE EXTERNA)

Relevancia de la certificación

Alberto Smith, director de Operaciones Landside del aeropuerto, afirmó: "Cada año elevamos el estándar. Esta recertificación valida nuestro compromiso con un servicio de clase mundial, sustentado en calidad, seguridad y sostenibilidad".

Agregó que, desde el 2014, el PUJ impulsa una cultura de excelencia integral que hoy lo consolida como referente regional en calidad y sostenibilidad aeroportuaria.

Entre los aspectos destacados señaló que:

La certificación ISO 9001:2015 reafirma la eficiencia , la mejora continua y la satisfacción de los pasajeros en la gestión del Aeropuerto de Punta Cana .

reafirma la , la mejora continua y la satisfacción de los pasajeros en la gestión del . La certificación ISO 14001:2015 reconoce su compromiso con la sostenibilidad y la operación ambientalmente responsable.

Te puede interesar Punta Cana Free Trade Zone: industria y logística a pocos metros de la pista de vuelo