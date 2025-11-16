Aníbal de Castro se posiciona entre los 100 líderes de mayor reputación en RD

El presidente de Grupo Diario Libre, Aníbal de Castro, figura entre los 100 líderes con mejor reputación de la República Dominicana en el 2025, según la tercera edición del monitor empresarial Merco Líderes, uno de los rankings más reconocidos de Iberoamérica.

Merco, que evalúa el liderazgo y la reputación a partir de la opinión de directivos, periodistas de información económica, expertos en comunicación, analistas financieros y catedráticos, así como indicadores objetivos de gestión, incluyó a De Castro también en el ranking sectorial de Medios de Comunicación, donde ocupa el segundo lugar.

El estudio, elaborado entre abril y octubre de 2025, pondera variables como visión estratégica, ética, responsabilidad, capacidad de gestión y presencia digital.

Con su entrada al listado, Aníbal de Castro se convierte en uno de los pocos representantes del sector de medios incluidos entre los 100 líderes dominicanos con mayor reputación, destacando su trayectoria como periodista, diplomático, estratega comunicacional y directivo empresarial.

De Castro ocupa el puesto 54 del ranking general, una lista encabezada nuevamente por Frank Elías Rainieri, del Grupo Puntacana, seguido por Manuel A. Grullón del Banco Popular y José Luis Corripio del Grupo Corripio.

Logro también para Diario Libre

Este logro se produce en un momento en que Diario Libre fue reconocido por tercer año consecutivo como el medio con mejor reputación corporativa del país. En la última evaluación de Merco, el periódico figura entre las 100 empresas con mayor reputación y en posiciones destacadas en criterios de ética, gobernanza y responsabilidad social.

El ascenso de Diario Libre en los rankings de reputación forma parte de una tendencia institucional. En la evaluación más reciente, el periódico escaló posiciones dentro de los 100 mejores entidades corporativas del país, ocupando el puesto 40 general.

Asimismo, destacó en los sub-rankings de empresa más responsable en ética y gobernanza (puesto 31), en medioambiente (puesto 35) y en el ámbito interno de clientes y sociedad (puesto 45).

