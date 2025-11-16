Diario Libre y su presidente-director, Aníbal de Castro, únicos de medios escritos en ranking Merco

Un área de la Redacción Central de Diario Libre. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

Diario Libre y su presidente, Aníbal de Castro, son los únicos representantes del sector de medios de comunicación impresos incluidos este año en el monitor empresarial Merco 2025, uno de los estudios de reputación más reconocidos de Iberoamérica.

De Castro aparece entre los líderes con mejor reputación de la República Dominicana y figura además en el ranking sectorial de Medios de Comunicación, donde es nuevamente destacado como referente profesional y ético.

Merco evalúa la reputación y el liderazgo a partir de las valoraciones de directivos, periodistas económicos, analistas financieros, expertos en comunicación y catedráticos, complementadas con indicadores objetivos de gestión.

El estudio, realizado entre abril y octubre de 2025, pondera atributos como visión estratégica, ética, responsabilidad, capacidad de gestión y presencia digital.

Logro para Diario Libre

Este reconocimiento coincide con el obtenido por Diario Libre, que por tercer año consecutivo forma parte de las empresas con mejor reputación corporativa del país.

En la evaluación, el periódico refleja un desempeño sobresaliente en materia de ética, gobernanza y responsabilidad social, reafirmando su liderazgo en el ecosistema mediático dominicano.

