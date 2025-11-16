×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
líderes dominicanos
líderes dominicanos

Diario Libre y su presidente-director, Aníbal de Castro, únicos de medios escritos en ranking Merco

En el ranking sectorial de Medios de Comunicación, el presidente de Grupo Diario Libre ocupa el segundo lugar

    Expandir imagen
    Diario Libre y su presidente-director, Aníbal de Castro, únicos de medios escritos en ranking Merco
    Un área de la Redacción Central de Diario Libre. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

    Diario Libre y su presidente, Aníbal de Castro, son los únicos representantes del sector de medios de comunicación impresos incluidos este año en el monitor empresarial Merco 2025, uno de los estudios de reputación más reconocidos de Iberoamérica.

    De Castro aparece entre los líderes con mejor reputación de la República Dominicana y figura además en el ranking sectorial de Medios de Comunicación, donde es nuevamente destacado como referente profesional y ético.

    Merco evalúa la reputación y el liderazgo a partir de las valoraciones de directivos, periodistas económicos, analistas financieros, expertos en comunicación y catedráticos, complementadas con indicadores objetivos de gestión.

    El estudio, realizado entre abril y octubre de 2025, pondera atributos como visión estratégica, ética, responsabilidad, capacidad de gestión y presencia digital.

    Logro para Diario Libre

    Este reconocimiento coincide con el obtenido por Diario Libre, que por tercer año consecutivo forma parte de las empresas con mejor reputación corporativa del país.

    En la evaluación, el periódico refleja un desempeño sobresaliente en materia de ética, gobernanza y responsabilidad social, reafirmando su liderazgo en el ecosistema mediático dominicano.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.