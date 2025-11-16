Manuel A. Grullón y Christopher Paniagua, entre los líderes destacados en Merco 2025

Manuel A. Grullón, presidente del Consejo de Administración de Grupo Popular. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del Consejo de Administración de Grupo Popular, Manuel A. Grullón, y el presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, Christopher Paniagua, fueron reconocidos entre los cinco primeros lugares del ranking general del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) 2025.

Grullón ocupó el segundo lugar y Paniagua el quinto, ambos con avances significativos respecto a los resultados de 2024. Asimismo, encabezaron el ranking sectorial como los líderes bancarios con mejor reputación en la República Dominicana, al posicionarse en la primera y segunda posición, respectivamente.

Los reconocimientos fueron recibidos por Luis Espínola, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios Nacionales e Internacionales, en representación de ambos ejecutivos. Según la organización, estos galardones ratifican un modelo de liderazgo basado en visión estratégica, ética empresarial y compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo del país.

Avances destacados

En comparación con 2024, Manuel A. Grullón ascendió tres posiciones hasta alcanzar el segundo lugar del ranking nacional. Por su parte, Christopher Paniagua subió dos puestos y logró ubicarse en la quinta posición.

Paniagua también fue reconocido como el número uno en liderazgo digital, según el índice Merco Digital, que mide la visibilidad, impacto y coherencia de los ejecutivos en los entornos digitales.

Otros ejecutivos del Grupo Popular

El ranking sectorial de Merco Líderes 2025 incluye también a otros altos ejecutivos del Banco Popular y Grupo Popular:

René Grullón , presidente ejecutivo de Grupo Popular, en la séptima posición.

, presidente ejecutivo de Grupo Popular, en la posición. Eugene Rault Grullón , vicepresidente ejecutivo de Servicios Digitales Popular, en la octava posición.

, vicepresidente ejecutivo de Popular, en la posición. José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable, en la undécima posición.

Hace unas semanas, el Banco Popular Dominicano fue reconocido en el ranking de Merco Empresas como la empresa con mejor reputación de la República Dominicana por tercer año consecutivo. También obtuvo la mejor reputación del sector bancario y mantuvo el liderazgo en el ranking ESG (ambiental, social y de gobernanza).