En RD operan 42 empresas de manufactura de dispositivos médicos

José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, habló sobre las inversiones. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El presidente Luis Abinader afirmó ayer lunes que la República Dominicana se consolida, a nivel regional, como líder en la manufactura de dispositivos médicos, productos eléctricos y electrónicos, motivando así el establecimiento en el país de empresas líderes a nivel mundial.

Entre los factores que impulsan este liderazgo, el jefe de Estado citó la ubicación estratégica del país -próxima a mercados de consumo-, así como la estabilidad política, social y macroeconómica, y un sólido marco legal e incentivos fiscales.

Durante LA Semanal con la Prensa, el mandatario señaló que, a la fecha, la industria de dispositivos médicos es el principal rubro de exportación del país, con 42 empresas operando en las zonas francas nacionales, mientras que el sector de aparatos eléctricos y electrónicos se ubica en tercer lugar.

En 2024, las exportaciones de equipos médicos alcanzaron 2,800 millones de dólares y representaron el 33.4 % de las exportaciones de zonas francas y el 22.2 % de las exportaciones totales. La inversión acumulada del sector ascendió a 1,940.4 millones de dólares hasta 2024, siendo esto el 25.1 % del total de inversiones registradas en zonas francas.

En República Dominicana se encuentran 7 de las 10 principales empresas manufactureras de dispositivos médicos del mundo, resaltó el presidente Abinader. Estas empresas son: Medtronic, Cardinal Health, Baxter, Becton Dickinson, Fresenius Medical Care, B. Braun y Medline.

Empleos que aportan

A octubre de 2025, estas empresas generaron 33,525 empleos directos, de los cuales el 53.6 % corresponde a mujeres, y aproximadamente 83,637 empleos indirectos.

Los principales productos fabricados en el país son:

Dispositivos médicos

Productos para transfusión

Aparatos para monitoreo de presión arterial

Productos desechables para cirugías

Suturas quirúrgicas

Bolsas de ostomía

Válvulas neuroquirúrgicas

Agujas para biopsia

Productos de uso respiratorio

Son enviados, principalmente, a Estados Unidos (72.2 %), Puerto Rico (6.0 %), Países Bajos (5.0 %) y China (2.6 %).

En este sentido, el jefe de Estado destacó que República Dominicana es el tercer mayor exportador del Caribe y Centroamérica hacia Estados Unidos, solo detrás de México y Costa Rica.

Equipos eléctricos y electrónicos

En cuanto a los equipos eléctricos y electrónicos, el presidente Abinader informó que 29 empresas operan en su manufactura, cuyas exportaciones alcanzaron los 1,164.4 millones de dólares en 2024, para un 14 % de las exportaciones de zonas francas y el 9 % de las exportaciones nacionales.

En 2025, estas empresas generan 10,416 empleos directos y 25,792 indirectos.

Los productos más exportados son:

Interruptores

Teléfonos inteligentes

Cerraduras electrónicas para puertas

Conectores eléctricos

Transformadores

Sensores

Teclados de alarma

Componentes electrónicos para ensamblaje de ignición

Capacitores eléctricos

Sus principales destinos son: Estados Unidos (87 %), Puerto Rico (10.8 %), Emiratos Árabes Unidos(1.1 %), Países Bajos y Hong Kong.

El país es el segundo mayor exportador de interruptores eléctricos del Caribe y Centroamérica, solo detrás de México y superando a economías como Costa Rica, Colombia y Chile.

Semiconductores

Al referirse al sector de los semiconductores, Abinader resaltó que, según un informe del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Information Technology & Innovation Foundation (ITIF), la República Dominicana fue identificada como “candidato principal” para atraer inversión en plantas de ensamblaje, prueba y empaquetado (ATP), como parte de la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores (ENFIS). Otros factores que impulsan estos resultados positivos son: la mano de obra competitiva y calificada, la infraestructura y conectividad logística y un favorable clima de negocios e institucionalidad robusta.