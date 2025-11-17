Grupo Rica recibe premio "Gran Exportador Dominicano" otorgado por Adoexpo

El presidente Luis Abinader entrega el máximo galardón al presidente de Grupo Rica, Pedro Brache. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó la noche de este lunes la entrega de los Premios a la Excelencia Exportadora, organizados por la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), donde el Grupo Rica obtuvo el máximo galardón de "Gran Exportador Dominicano".

Tras recibir la distinción, el presidente de Grupo Rica, Pedro Brache, agradeció el reconocimiento y felicitó al equipo de exportación de la compañía.

"Nosotros no exportamos solo productos, sino una marca. Muchas gracias por este reconocimiento, que recibimos con mucho cariño", expresó Brache.

El presidente de Adoexpo, Karel Castillo, destacó el crecimiento del sector exportador en la República Dominicana.

"Nuestro compromiso seguirá siendo el mismo: que la República Dominicana continúe creciendo en exportaciones con el talento que tenemos", afirmó en sus palabras de bienvenida.

Crecimiento de 10 % en 2025

De su lado, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor ´Ito´ Bisonó, resaltó el empuje del sector exportador, señalando que entre enero y octubre de 2025 las exportaciones superaron los 11,954 millones de dólares, para un crecimiento de 10 % con relación al mismo período del año anterior.

Añadió que octubre de 2025 registró el mejor desempeño para ese mes en los últimos trece años, al superar los 1,250 millones de dólares.

La ceremonia se llevó a cabo en el salón Garden Tent del hotel Embajador, ubicado en la avenida Sarasota, en el Distrito Nacional.

Otros galardonados

Plastifar: Excelencia Exportadora a Centroamérica.

BotPro: Excelencia Exportadora en Servicios Modernos – Tecnología y Transformación Digital.

Successment: Excelencia Exportadora en Servicios Modernos – Servicios Profesionales Especializados.

Ghidora (Blink Esports): Excelencia Exportadora en Servicios Modernos – Economía Naranja (mención diseño).

Textilab x Angie Polanco: mención moda.

Aparataje Distribution: mención música .

. Grupo RR&T: Excelencia Exportadora PYME .

. B Braun Dominican Republic: Excelencia Exportadora en Zonas Francas .

Smurfit Westrock: Excelencia Exportadora Industrial.

Nahshar Produce: Excelencia Exportadora Agropecuaria.

Reconocimientos especiales

Gabino Polanco, por sus cuatro décadas de servicio al sector.

Daniel Peña, de la dirección general de Aduanas, como Servidor Público.

ProDominicana, como Servicio al Sector Exportador (sector público).

DP World Dominicana, como Servicio al Sector Exportador (sector privado).

Periódico El Caribe, como medio de comunicación destacado.

Mayelin Acosta Guzmán, del periódico Hoy, como periodista destacada.

Embajada dominicana en Estados Unidos, como Servicio Público en el Extranjero.

