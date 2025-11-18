ANJE juramenta a su nueva Junta Directiva para 2026 y presenta agenda estratégica

Boris de León Reyes, es el nuevo presidente de la ANJE. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) celebró este martes su Asamblea General Ordinaria, en la cual quedó juramentada la nueva Junta Directiva que presidirá la institución durante el período enero-diciembre de 2026.

Durante el acto, ANJE informó que la Junta Directiva electa, que iniciará sus funciones el 1 de enero de 2026, estará integrada por: Boris de León Reyes, presidente; Karina Mancebo, 1.ª vicepresidenta; Giselle Valera, 2.ª vicepresidenta; Alexis Anselin, tesorero; Carlos José Martí, vicetesorero; Kalil Díaz, secretario; Eliza Sánchez, vicesecretaria; Sonia Read, directora; Vasco Leal, director; Ralvin Gross, director; y Claudia Finke, pasada presidenta.

La dirección ejecutiva seguirá encabezada por Crystal Fiallo.

En su intervención, Boris de León presentó los pilares que guiarán su presidencia y que buscan fortalecer el impacto del empresariado joven en el desarrollo nacional, indica una nota de prensa.

Pilares del plan estratégico

Dijo que su plan estratégico se enfocará en: impulso a un ecosistema emprendedor formal, competitivo e innovador; fortaleza institucional y tutela judicial efectiva para un clima de inversiones seguro; reformas estructurales con visión de largo plazo; un sistema educativo alineado con las necesidades futuras del país; ordenamiento territorial planificado y sostenible; e innovación e inteligencia artificial como motores del desarrollo económico.

De León, quien inició su trayectoria en ANJE en 2012, destacó el rol histórico del gremio como una "cuna de líderes comprometidos con la construcción de soluciones para el desarrollo nacional".

Subrayó además los avances del país en materia económica e institucional. También señaló retos persistentes como la informalidad, los costos operativos, la productividad, la calidad educativa y las reformas fiscal, eléctrica y judicial.

Sobre la visión estratégica de su gestión, afirmó: "La confianza institucional es la base que permite instituciones estables, empresas en crecimiento y una ciudadanía capaz de proyectar su futuro con seguridad. Cuando esta se resiente, aumentan los costos de hacer negocios, crece la informalidad, disminuye la inversión y se frena la innovación".

Asimismo, enfatizó que la juventud empresarial está llamada a "modernizar el liderazgo nacional, elevar el nivel del debate público y construir confianza mediante hechos tangibles", resaltando que estos avances dependerán del compromiso de los miembros y aliados de ANJE.

Te puede interesar ANJE y la Cámara de Comercio de Santo Domingo impulsarán la formalización empresarial

Trayectoria profesional Boris Francisco De León Reyes

Abogado, divulgador jurídico y especialista en Derecho Público. Actualmente es director legal de la firma Escobal, Pérez, Rodríguez & Asociados.

Se desempeña como docente de Derecho Administrativo en la Universidad Iberoamericana (Unibe) y profesor de la Maestría en Derecho Administrativo y Procesal Administrativo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Ha ocupado diversas posiciones en el ámbito jurídico y académico, entre ellas:

Consultor del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Director Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo (ADDA).

Directivo fundador del Instituto Dominicano de Derecho Procesal Constitucional (IDPC).

Directivo fundador del Centro de Estudios de Contratación Pública (CECP).

Desde 2022 forma parte de la Junta Directiva de ANJE y se ha desempeñado como coordinador de la Comisión de Justicia y Legislación.