Cámara de Comercio de España dispuesta a aportar ideas sobre Meta RD 2036

Paco Pérez, presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España en la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

" España quiere aportar a la Meta RD 2036 con sus empresas". La declaración corresponde a Paco Pérez , presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España en la República Dominicana (Camacoes RD), quien afirmó que esa entidad está dispuesta a aportar ideas y acciones a la iniciativa.

Pérez reveló que, con el propósito de contribuir con la propuesta del Gobierno dominicano, la cámara formará parte de varias de las mesas de trabajo que están constituidas dentro de Meta RD 2036.

El objetivo principal de Meta RD 2036 es duplicar el producto interno bruto (PIB) dominicano hacia ese año, un objetivo que el titular de la Camacoes RD indicó que beneficiaría de forma natural a las compañías españolas que operan en el país, asegurando que a medida que vaya creciendo la economía también lo harán las empresas de su nación, tanto en número como en volumen.

"Una de nuestras misiones es fomentar las inversiones de nuevas empresas españolas en la República Dominicana. Hay mucho interés en sectores como el turismo, energía renovable e infraestructura y también a nivel logístico. Hay muchas empresas españolas con mucho interés en ese sector", reveló.

El ejecutivo de la Camacoes RD habló en el marco de un desayuno conferencia sobre Meta RD 2036, que estuvo a cargo del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y Peter Prazmowski, director del Consejo Nacional de la Competitividad.

Destacó que, a pesar de la distancia, su nación tiene dos años seguidos siendo el segundo mayor inversionista extranjero en la República Dominicana, solo por detrás de Estados Unidos. Resaltó que la estabilidad social, política y económica, sumado a la seguridad jurídica, son los principales atractivos con que cuenta el país, lo cual les da tranquilidad a los inversionistas.

Esfuerzos de Gobierno

El ministro de la Presidencia citó los esfuerzos que se realizan desde la actual gestión de Gobierno para concretizar la referida iniciativa. Paliza mencionó entre esas acciones las reuniones del Consejo de Ministros de manera frecuente, en las que se les da seguimiento a las áreas transversales que impactan Meta RD 2036.

De igual forma, comunicó que con ayuda del Tony Blake Institute se está gestando la comunidad de entrega, mediante la cual se les da seguimiento a las 10 metas priorizadas. Además, explicó que, para dar continuidad en el tiempo, se emitió un decreto que apuntala la meta como una política de Estado.