Empresa Excel conmemora su 23 aniversario con planes de fortalecer mercado de capitales

Ejecutivos de Excel en el marco de su aniversario 23. ( FUENTE EXTERNA )

El grupo de banca de inversión Excel celebró su 23 aniversario con un encuentro con autoridades, aliados y colaboradores, que sirvió para repasar los hitos de la entidad desde su creación y exponer la línea de trabajo prevista para los próximos meses.

Durante la actividad, el presidente de la entidad, Alberto Cruz, destacó que el 2025 ha sido un año relevante para la empresa, tanto por los resultados como por el funcionamiento interno de su equipo.

A través de un comunicado, Cruz señaló que los avances obtenidos responden a una cultura de trabajo basada en normas claras y procesos consistentes.

Cruz afirmó que Excel se encuentra en una etapa de reorganización y definición estratégica, orientada a ampliar su participación en el mercado y a fortalecer los servicios vinculados a los mercados de capitales.

También mencionó la intención de seguir impulsando proyectos en sectores considerados clave para el desarrollo económico.

Operaciones

En el acto se recordó que Excel opera en el país a través de varias entidades —Puesto de Bolsa, SAFI y Consulting— además de una filial internacional. Sus servicios incluyen intermediación de valores, administración de fondos de inversión, asesoría financiera y estructuración de emisiones, entre otros.

La empresa se ha destacado por diseñar productos para inversionistas personales, empresariales e institucionales.

Con el evento, Excel cerró el calendario conmemorativo de su aniversario número 23, manteniendo su presencia como uno de los actores relevantes del mercado de valores dominicano.

Leer más Excel celebra 20 años liderando la banca de inversión en República Dominicana