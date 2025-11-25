Larimar City & Resort impulsa la primera Smart City de República Dominicana

Daniel Malky, Yanine Leigue, Wanda Martínez, Alexander Rodríguez, Ana Sánchez, Juan Andrés Romero, Jesús Castro Marte, Pilar Serret, Pedro Romero y Laurent Cassvan en el corte de cinta de Larimar City & Resort. ( FUENTE EXTERNA )

República Dominicana dio un paso histórico en el desarrollo urbano con la inauguración oficial de Larimar City & Resort, en Verón-Punta Cana, provincia de La Altagracia, considerada la primera Smart City del país y un proyecto pionero en el Caribe, impulsado por la empresa española Clerhp, cotizada en BME Growth.

El acto inaugural, celebrado este sábado 22 de noviembre, reunió a más de 300 invitados, entre ellos autoridades gubernamentales, representantes del sector empresarial y social, inversores y miembros de la alta sociedad dominicana, quienes destacaron la relevancia internacional del proyecto.

La inauguración coincidió con el Día Nacional del Larimar, una de las piedras preciosas más emblemáticas del país, y contó con el tradicional corte de cinta.

Además, la Fundación Funeyca recibió fondos recaudados por la empresa para apoyar programas sociales en la región de Punta Cana, especialmente dirigidos a la juventud a través de la música y la cultura.

El evento también contó con la presencia del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor (Ito) Bisonó Haza, uno de los principales defensores del proyecto, así como del senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo. La ceremonia fue bendecida por el Obispo de La Altagracia, monseñor Don Jesús Castro Marte.

Según explicó Juan Andrés Romero, CEO de Larimar City & Resort y presidente de CLERHP, el proyecto representa "una nueva forma de concebir las ciudades del futuro", combinando innovación, sostenibilidad y visión estratégica. Asimismo, destacó la capacidad de la empresa para liderar iniciativas urbanísticas de alcance global.

Un proyecto urbano sin precedentes

Larimar City & Resort, denominada "La joya del Caribe", ocupará una superficie de 3,600,000 metros cuadrados, con una inversión inicial de 600 millones de euros, y tendrá seis fases de desarrollo.

Incluirá más de 700,000 metros cuadrados de áreas verdes, tres kilómetros de paseo marítimo con playas artificiales, lagos y piscinas, promoviendo un entorno urbano conectado con la naturaleza.

El diseño incorpora movilidad sostenible, gestión inteligente de recursos, tecnología aplicada a la vida diaria y amplios espacios residenciales y recreativos, convirtiéndose en un modelo innovador en Latinoamérica.

Los trabajos iniciaron en enero de 2025 con la construcción de las Prime Towers y se espera que la primera fase concluya entre 2026 y 2027. El proyecto generará alrededor de 1,500 empleos directos e indirectos y busca impulsar la inversión internacional, la modernización de infraestructuras y el desarrollo económico de la región.