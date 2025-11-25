Presentan CER, una plataforma para que las empresas evalúen su nivel de transparencia y cumplimiento

La directora de la Digeig, Milagros Ortiz Bosch (centro), recibió un reconocimiento por su apoyo a la plataforma CER de parte de la directiva del Conep, otorgado por Celso Juan Marranzini, presidente (centro, izq.) y César Dargam, vicepresidente (centro, der). ( DIARIO LIBRE/PABLO TAVERAS )

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) lanzó este lunes la plataforma "Conducta Empresarial Responsable (CER)", un sitio web que permite a las empresas registrarse y autoevaluar los niveles de transparencia, cumplimiento y debida diligencia que implementan en sus operaciones.

La plataforma –creada con el apoyo de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)– también ofrece herramientas de buenas prácticas para los líderes empresariales.

El presidente del Conep, Celso Juan Marranzini, resaltó que el entorno en el que las empresas operan ha cambiado, por lo que la ética y la transparencia dejan de ser "expectativas opcionales" y se convierten en condiciones necesarias para participar en cadenas globales, atraer inversiones, proteger la reputación y asegurar la sostenibilidad.

"Desde el Conep, creemos que el sector privado ha venido madurando este tema. La plataforma CER nace precisamente con esa visión: ofrecer herramientas modernas y accesibles para acompañar a las empresas en su camino hacia mejores prácticas", acotó.

Precisó que la plataforma no es un mecanismo punitivo ni una auditoría externa, sino una herramienta de aprendizaje, gestión y progreso que ayuda a las empresas "a verse con claridad y avanzar con propósito", además de visibilizar a aquellos negocios que están haciendo un buen trabajo en ese sentido.

Para la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, la plataforma permitirá a otros líderes empresariales encontrar a compañías pioneras en desarrollar una conducta empresarial responsable.

"Estas empresas son un ejemplo para apreciar que vale la pena participar en un programa de cumplimiento que promueve la reducción de costos, minimiza los riesgos y representa ganancias para todos", manifestó la funcionaria, quien recibió un reconocimiento durante el evento por su apoyo al sector empresarial en el desarrollo de esta herramienta y sus aportes en materia de integridad institucional.

Asimismo, indicó que contar con un programa de cumplimiento fortalece la cultura organizacional atendiendo la naturaleza de cada empresa, incrementa la motivación en los entornos de trabajo, fortalece la competitividad y atrae a inversionistas con empresas adscritas a los mismos estándares de integridad.

Primer registro vinculado a la integridad

La representante del BID en la República Dominicana, Nathalie Alvarado, definió la plataforma como "un ejemplo excepcional" de colaboración público-privada para fortalecer los estándares de integridad.

"El CER es el primer registro nacional de empresas con estándares verificables de integridad. Con ello, la República Dominicana se posiciona como un referente regional en la construcción de confianza y la previsión de corrupción desde el sector empresarial".

Indicó que CER surge como parte de un programa de apoyo del BID a la agenda de transparencia e integridad que está trabajando en la región, que busca fortalecer el acceso a la información, la participación ciudadana y de la integridad, tanto de las instituciones públicas, como de las empresas privadas.

Indicó que esta plataforma es la manera en la que líderes empresariales y autoridades crearon herramientas adaptadas a su contexto y a la "visión país" que tienen, con una herramienta alineada con los estándares internacionales que traza la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que llama a fortalecer los controles internos y adoptar prácticas empresariales que prevengan los actos ilícitos.

Autoevaluación

En tanto, el vicepresidente ejecutivo del Conep, César Dargam, mostró a los asistentes del acto de lanzamiento cómo se pueden registrar de manera gratuita en la plataforma, que está abierta a empresas de todos los tamaños: desde grandes corporaciones hasta microemprendimientos.

La autoevaluación permite:

Identificar fortalezas

Reconocer brechas

Orientar planes de mejora

Avanzar hacia una cultura de integridad a través de herramientas prácticas.