Aduanas interviene dos tiendas chinas en Azua por presunta evasión fiscal y subvaluación

Personal de la Dirección General de Aduanas (DGA) realiza una intervención en la Plaza Chinese Mall, en la provincia Azua, como parte de los operativos para combatir la evasión y las irregularidades comerciales. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Aduanas (DGA) ejecutó nuevas acciones de control comercial al intervenir la Plaza Chinese Mall Azua y Deseo Mall, en la provincia Azua, donde se detectaron presuntas prácticas ilegales como subvaluación de mercancías, evasión fiscal e irregularidades en facturas de compras locales sin reflejo del ITBIS.

A través de una nota de prensa, la institución informó que en ambos comercios se mantienen abiertas las investigaciones debido a la identificación de patrones recurrentes y otras anomalías que han motivado un reforzamiento del seguimiento en la zona.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/whatsapp-image-2025-11-26-at-95235-am-77e4190c.jpeg Personal de la Dirección General de Aduanas realiza una intervención en uno de los comercios asiáticos fiscalizados en Azua. (FUENTE EXTERNA)

El comunicado indica que durante el operativo, equipos técnicos de la Gerencia de Fiscalización realizaron inspecciones exhaustivas para verificar el cumplimiento de las normativas, identificar inconsistencias documentales y asegurar que las mercancías cumplan con los estándares legales establecidos.

La gerente de Fiscalización, Nabila Varela, aseguró que las intervenciones continuarán en distintas provincias como parte del compromiso institucional con la legalidad y los intereses del país.

Casi 200 intervenciones

De acuerdo con la DGA, desde el 2020 a la fecha, estos operativos de fiscalización han generado 193 intervenciones, de las cuales 130 ya fueron concluidas y 60 permanecen en proceso.