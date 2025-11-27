City Center by Lady Lee en Santo Domingo Este estará interconectada con el monorriel

Presidente Luis Abinader en el primer picazo del City Center by Lady Lee este 27 de noviembre de 2025. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

El moderno City Center by Lady Lee estará conectado a toda la ciudad a través del monorriel de Santo Domingo. La información la confirmó este jueves el presidente Luis Abinader.

"Tenemos planificado que va a llegar el monorriel, o sea que estarán comunicados directamente también con el transporte masivo en un modelo moderno, inclusivo, bien conectado y preparado para una economía de servicios, de innovación y de talento", afirmó el mandatario durante el primer picazo del proyecto.

De acuerdo con Paulo Herrera, director externo de la Junta Directiva de la Corporación Lady Lee, la compañía se encuentra concluyendo el proceso de permisología correspondiente para el proyecto.

La construcción de la primera etapa, según las previsiones técnicas de la empresa, finalizará en noviembre de 2027. Esta fase contempla la edificación de la plaza comercial y el distrito hotelero AC Marriott, de 16 pisos y 300 habitaciones.

Posteriormente, se procederá con una infraestructura compuesta por torres residenciales y un oficentro, que incluirá dos torres de oficinas inteligentes.

El centro comercial de City Center by Lady Lee contará con más de 400 locales, entre los cuales destacan 27 tiendas ancla, 31 mini anclas, 113 kioscos, 23 restaurantes a la carta, 27 locales de comida, un gimnasio, ocho salas de cine, una arcada con videojuegos, casino, área médica con 38 consultorios, área financiera con 23 locales y más de 3,500 parqueos.

Primer picazo

El megaproyecto City Center by Lady Lee celebró su primer picazo este jueves, con la presencia de distintas personalidades del Gobierno y representantes de la marca.

El presidente de la Corporación Lady Lee, Rachid Maalouf, explicó que la obra es un ambicioso proyecto de uso mixto que se levantará en la Autopista de Las Américas, próximo a la avenida Charles de Gaulle.

Expresó que la obra promete transformar el desarrollo urbano del municipio, integrando áreas comerciales, hoteleras, residenciales y corporativas como un complejo de clase mundial.

Maalouf afirmó que City Center by Lady Lee representa una muestra de confianza en la República Dominicana y en el crecimiento de Santo Domingo Este, agradeciendo el respaldo de las autoridades locales y nacionales.

El presidente Luis Abinader destacó que la obra simboliza el impulso económico que vive la República Dominicana y resaltó que la empresa Lady Lee, con más de cinco décadas de trayectoria internacional, eligió invertir en Santo Domingo Este por la confianza en el clima económico del país.

El gobernante informó que City Center generará más de 6,000 empleos directos, además de miles de posiciones indirectas, y destacó que la obra se desarrollará con criterios de sostenibilidad, incluyendo sistemas de ahorro energético y manejo responsable del agua y los desechos.

Una de las novedades de la obra es su ubicación estratégica, a pocos minutos del Aeropuerto Internacional de Las Américas, y con conexión a vías principales, donde confluirán comercio, vivienda, turismo y servicios.

Entre los funcionarios presentes se encontraban: el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio; los ministros de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó; de Trabajo, Eddy Olivares; de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín; y los directores de ProDominicana, Biviana Riveiro, y de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta.

Tiendas confirmadas

Entre las marcas que ya han confirmado su presencia en el proyecto se destacan: Mango, H&M, Sportline, Banana Republic, Victoria´s Secret, LC-Piazza Italia, Waikiki, Ardene, Bath & Body Works, The Children Place, Clarks, Decathlon, AEO, Cotton On, GAP, Miniso, Cassio, Desstenee Palu, Patprimo, Democrata, UsaFlex, Seven Seven, G.V., Old Navy, Aldo, Parfois, Aeropostale, Levi´s, Purificación García, Bimba & Lola, Corte Fiel, Women´Secret, Skechers, Adidas, 47 Brand, LUX, Ego, Alta Señal, Pandora, Swarovski, Payless, Prestige, Q.L., Chingu, J.C., Rostro Perfecto, All Vision Óptica, Magenta Beauty Center, Lovable y As You.

La Corporación Lady Lee marca un nuevo hito en el Caribe con el primer picazo de City Center by Lady Lee en Santo Domingo Este.

En el área gastronómica se suman reconocidas franquicias como Santo Domingo Coffee Shop, Dunkin Donuts, Krispy Kreme, Green Bowl, Helados Valentino, Helados Bon, Domino´s Pizza, Cafal, Reysa Food, Papa John´s, Burger King, Popeyes, K.F.C., McDonald´s, Pizza Hut, Wendy´s, Tamashi, Jade Teriyaki, Pala Pizza, Pollo Victorina y Pronto Pasta, entre otras.

Asimismo, ofrecerá servicios complementarios como Librería Internacional, Caro Visión, Opti Max, Farmacia Carol, Sienna Beauty Supply, Beauty Salon J.C., Honda, Supermercados Sirena, Banco Popular, Banco BHD y Gold´s Gym, entre una gran variedad de comercios y empresas de servicios.