Instalarán planta productora de la cerveza Corona en el país

De izquierda a derecha, Jochi Pérez, ejecutivo de Anheuser-Busch InBev; Fabián Suárez, presidente de CND; Jean Jereissati, CEO de Zona Middle Américas AB Inbev; presidente Luis Abinader; Víctor "Ito" Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes; Luis Álvarez, ejecutivo de Anheuser-Busch InBev; y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza. ( FUENTE EXTERNA )

República Dominicana fue seleccionada por la empresa multinacional Anheuser-Busch InBev para la instalación de una planta de producción de la cerveza Corona, informó este jueves el Gobierno tras un encuentro entre el presidente Luis Abinader y ejecutivos de la multinacional cervecera.

Durante la reunión en el Palacio Nacional, los representantes de AB InBev —entre ellos Jean Jereissati, CEO de la Zona Middle Américas, y Fabián Suárez, presidente de la Cervecería Nacional Dominicana— comunicaron la decisión al mandatario, quien destacó el impacto que la instalación de la planta tendrá en la economía local y en la generación de empleos.

"Logros como estos se deben a la confianza de los inversionistas en el Gobierno dominicano, por el ambiente de estabilidad económica, juroridica y social", destacó Abinader.

De acuerdo con la información oficial, la inversión forma parte del proceso de expansión regional de la compañía y refleja, según las autoridades, la confianza de los inversionistas en el clima económico y regulatorio del país.

"La producción de la cerveza Corona es un logro significativo para el país y un ejemplo de la capacidad de la nación para atraer inversiones de alta calidad", destacó la Presidencia en una nota de prensa.

AB InBev es una de las principales productoras de cerveza a nivel mundial, y la incorporación de la línea Corona en territorio dominicano se suma a proyectos de inversión extranjera en desarrollo en los últimos años.

En el encuentro estuvieron presentes los ministros José Ignacio Paliza, de la Presidencia, y Víctor "Ito" Bisonó, de Industria, Comercio y Mipymes.