Se inician las consultas públicas para el reglamento de la nueva ley de contrataciones públicas

El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, anunció que el borrador del reglamento de aplicación de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas –promulgada en julio pasado– será sometido a vistas públicas desde este jueves para su posterior aprobación.

El borrador del reglamento plantea los mecanismos para la correcta aplicación de la ley, que comenzará a implementarse a partir del 28 de enero del año próximo. "Este borrador estará en consulta pública a partir de hoy, para que todos los actores del sistema puedan emitir sus opiniones, recomendaciones y sus observaciones", subrayó Pimentel.

Las consultas públicas tendrán un plazo inicial de diez días, iniciando a partir de este jueves. Luego de eso, el borrador será remitido junto con las primeras observaciones a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, donde el proceso de consulta pública seguirá abierto otros 20 días más hasta su revisión y posterior promulgación.

Facultades que otorga la nueva ley

Pimentel recordó que la ley 47-25 –que sustituye a la ley 340-06– establece nuevas disposiciones que garantizan más transparencia e integridad a las contrataciones estatales, devolviendo a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) la facultad de aplicar sanciones éticas, administrativas y penales.

Las sanciones de tipo penal para los funcionarios y proveedores contemplan penas desde dos a diez años en privación de libertad.

“Tenemos una ley que transforma el sistema de contrataciones, que establece disposiciones para garantizar más transparencia, más integridad en la contratación del estado y, lo más importante, una ley con una mirada de aportar al desarrollo”, puntualizó el funcionario.

Indicó que esta normativa busca generar una mayor participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), sobre todo aquellas encabezadas por mujeres. Además, establece criterios sociales, ambientales y económicos para la adjudicación que antes no estaban contemplados.