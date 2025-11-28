Ágora Santiago Center se estrena en el Black Friday con descuentos de hasta un 70 %

El centro comercial Ágora Santiago Center informó que celebrará por primera vez el Black Friday del 28 al 30 de noviembre, con descuentos de hasta un 70 %, un minisite interactivo para facilitar las compras y un horario especial que este viernes.

Desde este viernes 28 al domingo 30 de noviembre, ofrecerán un fin de semana de grandes descuentos, con hasta un 70 % de descuento y una agenda diseñada para disfrutar, comprar y vivir la esencia del Black Friday en un solo lugar, señala la empresa mediante una nota de prensa.

Bajo su promesa "Todo en un mismo lugar", el centro comercial ha implementado un minisite interactivo que centraliza las promociones vigentes y las tiendas participantes, con el objetivo de optimizar la experiencia de compra y facilitar la toma de decisiones de nuestros visitantes.

Horario extendido

Como parte de esta estrategia, este viernes 28 de noviembre operará en un horario extendido, desde las 8:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, permitiendo mayor comodidad para los clientes.

"Desde el 24 al 30 de noviembre, nuestros clientes que a su vez sean tarjetahabientes de Banco Santa Cruz disfrutan de un 20 % de devolución en sus compras dentro del centro comercial, con un mínimo de 5,000 pesos y un tope máximo de 6,000 pesos" detalla la nota de prensa.

"Esta devolución se aplicará 20 días laborables después del cierre de la promoción y no incluye tarjetas de débito, crédito empresarial ni consumos en instituciones financieras o telecomunicaciones", finalizó el texto.