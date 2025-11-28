CAF presenta su Estrategia País enfocada en mejorar la calidad de vida y el desarrollo resiliente

El evento fue encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña y el presidente de la CAF, Sergio Díaz-Granados. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, y la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, inauguraron las nuevas oficinas del organismo en Santo Domingo, un hito que refuerza la presencia de la institución en el país y potencia su capacidad para impulsar iniciativas de desarrollo sostenible e inclusivo.

Durante el evento, Díaz-Granados también entregó al Gobierno la Estrategia de País 2024-2028, la hoja de ruta que orientará la cooperación de la entidad con la República Dominicana durante los próximos cuatro años.

La estrategia está alineada con las prioridades nacionales para fortalecer la competitividad, mejorar la calidad de vida y avanzar hacia un desarrollo más resiliente frente al cambio climático. Su propósito es cerrar brechas históricas, ampliar oportunidades y acompañar al país en una transformación productiva que beneficie a toda la población, según explica una nota de prensa de la CAF.

"Con esta Estrategia País y la apertura de nuestras oficinas, CAF fortalece su presencia en República Dominicana y reafirma su compromiso de acompañar al país a impulsar su crecimiento y competitividad en sectores claves como energía, transformación digital, turismo y logística", afirmó el ejecutivo de CAF.

La hoja de ruta se estructura en tres áreas prioritarias:



Desarrollo humano inclusivo, mediante el fortalecimiento del sistema sanitario, la modernización educativa y la expansión de servicios esenciales.



Crecimiento y Competitividad, con acciones para dinamizar los sectores digital, energético, turístico, logístico y financiero.



Resiliencia social, territorial y climática, apoyada en inversiones en seguridad hídrica, energías renovables, infraestructura resiliente y transición hacia una economía baja en carbono.

El banco explicó que estas tres áreas se articulan desde una visión territorial que reconoce las desigualdades entre regiones e integra las áreas transversales de:compromiso ambiental y climático, promoción de la equidad de género, inclusión y diversidad y fortalecimiento institucional.

"Esta visión coincide plenamente con el programa de transformaciones que estamos impulsando desde el Gobierno, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader. Mejorar la calidad de vida, cerrar brechas históricas y avanzar hacia una República Dominicana más justa y moderna es nuestra misión diaria. En ese sentido, este acompañamiento llega en un momento crucial" Raquel Peña Vicepresidenta de la República “

En el evento participaron también la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó, y el representante de CAF en el país, Daniel Cabrales.

Compromiso

República Dominicana se incorporó a CAF en 2004 y en 2021 incrementó su capital para convertirse en miembro pleno. El compromiso de CAF con el país se refleja en iniciativas de alto impacto, entre las que destacan programas de acción climática, la rehabilitación de redes y reducción de pérdidas eléctricas, el Sistema de Riego Alto Mao (uno de los más modernos de la región) y proyectos de agua y saneamiento que fortalecen la calidad y cobertura del servicio en Santo Domingo.

Paralelamente, CAF ha apoyado al sector privado mediante líneas de crédito con BANDEX, Banco BHD y BanReservas, enfocadas en mipymes, empresas lideradas por mujeres y sectores estratégicos como agroindustria, manufactura, energías renovables y turismo sostenible.