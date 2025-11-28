Pro Consumidor supervisa autenticidad de ofertas del Viernes Negro en Santiago

Una compradora observa un artículo por las ofertas del Viernes Negro mientras sostiene su carrito con una televisión. ( FUENTE EXTERNA )

Inspectores de Pro Consumidor realizan un operativo de verificación en establecimientos comerciales de Santiago para garantizar que las ofertas del Viernes Negro sean reales y no engañosas.

El director de la entidad, Eddy Alcántara, explicó que, desde días previos, técnicos de la institución visitaron distintos comercios para constatar que los precios ofertados no difieran de los observados antes de la temporada de descuentos.

"El día de hoy salieron nuestros técnicos a verificar que los precios en ofertas no sean los que nosotros vimos durante la visita", afirmó Alcántara.

El funcionario aseguró que no habrá intimaciones durante la jornada.

Destacó que los inspectores están altamente capacitados y conocen en detalle el comportamiento del mercado.

"Ellos saben lo que se mueve y lo que fluctúa, el costo promedio de cada producto", dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/whatsapp-image-2025-11-28-at-115426-am-b1cbf173.jpeg Un consumidor verificando los precios de abanicos durante las ofertas del Viernes Negro en Santiago. (FUENTE EXTERNA)

Agregó que cuentan con personal especializado tanto en alimentos, electrodomésticos, bebidas y otras áreas para identificar si algún precio ha sido alterado.

Según Alcántara, el objetivo es evitar prácticas que, según denuncias, ocurrían antes del año 2021, cuando consumidores eran sorprendidos con falsas rebajas.

Exhortación

Exhortó a quienes visiten las tiendas y detecten irregularidades en los precios a comunicarse con Pro Consumidor para abrir una investigación.

La mañana de este viernes, Alcántara realizó un recorrido por varios establecimientos, incluyendo Ágora Mall Santiago y La Sirena de El Embrujo, mientras otros inspectores continuaban la supervisión en diferentes zonas comerciales de la ciudad.

Durante la visita, Carlos José Cruz Escarramán, representante de Jumbo, garantizó que las ofertas que presenta la empresa son reales.

Llamó a los clientes a confiar en los descuentos disponibles, asegurando que en la línea de electrodomésticos pueden ahorrar entre un 20 y un 40 %, dependiendo del tipo de pago que utilicen.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/whatsapp-image-2025-11-28-at-120758-pm-2fd0799f.jpeg Eddy Alcántara, director de Pro Consumidor, supervisa operativo de verificación de ofertas. (FUENTE EXTERNA)