Aerodom anuncia la salida de Mónika Infante tras 14 años de gestión

Mónika Infante, sale de la dirección de Aerodom. ( FUENTE EXTERNA )

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) anunció este martes que la directora general Mónika Infante Henríquez, dejará de estar frente a la institución tras 14 años de gestión. Estará al frente de la empresa hasta este 31 de diciembre de 2025.

La ejecutiva informó que inicia una nueva etapa profesional y personal luego de cerrar un ciclo de liderazgo que marcó la modernización y expansión de la infraestructura aeroportuaria del país.

Gestión de Infante

De acuerdo a un comunicado de prensa, durante su gestión —con el respaldo de VINCI Airports— Infante ejecutó importantes mejoras operativas, obtuvo la ampliación de la concesión hasta el año 2060 y aseguró inversiones superiores a 2,000 millones de dólares para fortalecer la conectividad aérea y el desarrollo nacional.

Infante se destacó, además, en organismos internacionales, convirtiéndose en la primera mujer en presidir el Consejo Internacional de Aeropuertos para Latinoamérica y el Caribe (ACI-LAC), además de integrar el Consejo Rector Mundial de ACI.

En el ámbito local, encabezó por seis años el Clúster Turístico de Santo Domingo y formó parte de consejos directivos empresariales vinculados al sector productivo.

Transición en la dirección de Aerodom

Valérie Vesque-Jeancard, directora delegada de VINCI Airports para Francia, Chile y República Dominicana y presidenta del Consejo de Administración de Aerodom, expresó su reconocimiento al legado de Infante:

"Monika Infante Henriquez ha desempeñado un papel clave en la dirección de Aerodom durante los últimos 14 años (...) En nombre de VINCE Airports y de todo el equipo de Aerodom, expreso nuestro más profundo agradecimiento por sus invaluables contribuciones y le deseo lo mejor en sus futuros proyectos"declaró Vesque-Jeancard.

La empresa adelantó que el nombre del nuevo director general —un ejecutivo con experiencia en el sector aeroportuario— será anunciado próximamente, asegurando la continuidad operativa durante el proceso de transición