Aerodom anuncia la salida de Mónika Infante tras 14 años de gestión

La empresa adelantó que el nombre del nuevo director general —un ejecutivo con experiencia en el sector aeroportuario— será anunciado próximamente

    Aerodom anuncia la salida de Mónika Infante tras 14 años de gestión
    Mónika Infante, sale de la dirección de Aerodom. (FUENTE EXTERNA)

    Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) anunció este martes que la directora general Mónika Infante Henríquez, dejará de estar frente a la institución tras 14 años de gestión. Estará al frente de la empresa hasta este 31 de diciembre de 2025.

    La ejecutiva informó que inicia una nueva etapa profesional y personal luego de cerrar un ciclo de liderazgo que marcó la modernización y expansión de la infraestructura aeroportuaria del país.

    Gestión de Infante

    De acuerdo a un comunicado de prensa, durante su gestión —con el respaldo de VINCI Airports—  Infante ejecutó importantes mejoras operativas, obtuvo la ampliación de la concesión hasta el año 2060 y aseguró inversiones superiores a 2,000 millones de dólares para fortalecer la conectividad aérea y el desarrollo nacional.

    • Infante se destacó, además, en organismos internacionales, convirtiéndose en la primera mujer en presidir el Consejo Internacional de Aeropuertos para Latinoamérica y el Caribe (ACI-LAC), además de integrar el Consejo Rector Mundial de ACI.

    En el ámbito local, encabezó por seis años el Clúster Turístico de Santo Domingo y formó parte de consejos directivos empresariales vinculados al sector productivo.

    Transición en la dirección de Aerodom

    Valérie Vesque-Jeancard, directora delegada de VINCI Airports para Francia, Chile y República Dominicana y presidenta del Consejo de Administración de Aerodom, expresó su reconocimiento al legado de Infante:

    "Monika Infante Henriquez ha desempeñado un papel clave en la dirección de Aerodom durante los últimos 14 años (...) En nombre de VINCE Airports y de todo el equipo de Aerodom, expreso nuestro más profundo agradecimiento por sus invaluables contribuciones y le deseo lo mejor en sus futuros proyectos"declaró Vesque-Jeancard.

    La empresa adelantó que el nombre del nuevo director general —un ejecutivo con experiencia en el sector aeroportuario— será anunciado próximamente, asegurando la continuidad operativa durante el proceso de transición

