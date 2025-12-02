Presidenta de la Amchamrd destaca las buenas relaciones de RD y Estados Unidos

La presidenta de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), Francesca Rainieri, agradeció ayer a Leah Francis Campos, embajadora de los Estados Unidos en el país, por disertar en el último encuentro empresarial del gremio en este 2025, e indicó que su presencia es una señal clara de cuán estrechas se encuentran las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

Recordó que, más que ser el principal socio comercial del país, existen lazos históricos, comerciales, culturales y humanos con los Estados Unidos.

"Reafirmamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo esos vínculos sobre la base de la confianza, la transparencia, el estado de derecho y una colaboración público-privada que impulse la competitividad y el desarrollo sostenible", expresó Rainieri.

Sostuvo que la República Dominicana ha demostrado ser un socio regional seguro, estable y confiable, lo que le ha hecho avanzar en medio de un entorno global que requiere de cadenas de suministro cada vez más resilientes, entornos de inversión predecibles, integridad institucional, innovación y sostenibilidad.

"Nos une también un conjunto de valores fundamentales: la democracia, la apertura económica, la integridad y el respeto a la ley", expresó Rainieri, al señalar que estos principios sustentan la agenda de trabajo que desarrolla Amchamdr desde sus distintos comités.