Comerciantes y autoridades se reúnen para fortalecer la operatividad del comercio fronterizo

Representantes de los sectores comerciales durante la reunión celebrada en Dajabón para fortalecer el comercio fronterizo. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la Federación de Comerciantes del Mercado Fronterizo, Freddy Morillo, informó que continúa el proceso de diálogo y consenso entre los distintos sectores que participan en el intercambio comercial entre República Dominicana y Haití, tras sostener una reunión con el colector de Aduanas en Dajabón, Lancel García, y con más de una decena de representantes de asociaciones comerciales.

Morillo destacó que la intención principal del encuentro fue socializar y unificar criterios para fortalecer la operatividad del comercio fronterizo, garantizar su sostenibilidad y asegurar que siga siendo una fuente de vida para cientos de familias que dependen de esta dinámica económica.

“Estoy hablando claro: nosotros, los comerciantes, estamos apoyando las medidas que está tomando Aduanas para que el comercio fluya. Esta es una reunión de trabajo donde todos los sectores estamos colaborando para que haya armonía en la frontera”, expresó Morillo al concluir el encuentro.

En la reunión también participó el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, así como representantes de asociaciones de jóvenes comerciantes y comisiones del mercado, quienes revisaron diversos puntos pendientes relacionados con la organización, el tránsito de mercancías y la seguridad operativa de los productos que cruzan hacia Haití, tales como huevos, pollo y otros rubros esenciales.

Seguimiento de temas

Morillo informó que las partes acordaron reunirse nuevamente en enero con el propósito de dar seguimiento a los temas que quedaron sobre la mesa y continuar afinando estrategias que permitan fortalecer el comercio bilateral.

Consultado sobre el impacto de las medidas implementadas por la Dirección General de Aduanas (DGA), el dirigente comercial afirmó que los ajustes buscan precisamente proteger y dinamizar el mercado.

“Aduanas está tomando las medidas correspondientes para que el comercio siga floreciendo, y nosotros apoyamos esas acciones porque lo que queremos es estabilidad y desarrollo”, manifestó.

Finalmente, Morillo enfatizó que el compromiso de los comerciantes es mantener un ambiente de trabajo ordenado, transparente y favorable para todos los actores que viven del comercio fronterizo.