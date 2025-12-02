El Central Romana será la primera empresa que visitará Leah Campos

La embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Campos, anunció que la primera empresa que visitará como líder de la misión diplomática bajo el mandato de Donald Trump será el Central Romana Corporation, un ingenio azucarero cuyas cuotas de exportación estuvieron vetadas por más de dos años por alegatos de trabajo forzoso en el 2022, durante la administración de Joe Biden.

Campos indicó que el Central Romana –cuyo veto fue levantado en marzo del 2025 por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense (CBP, siglas en inglés)– representa "el principal proveedor de azúcar a los Estados Unidos" bajo el actual contingente arancelario.

"Bajo la administración Trump y durante toda mi misión como embajadora, no pienso permitir desde la embajada la politización de asuntos comerciales, ni permitiré insinuaciones o acusaciones falsas para satisfacer a un sector activista y político dentro de los Estados Unidos", enfatizó la diplomática tras su primera alocución ante los miembros de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr).

Indicó que la misión que encabeza está comprometida con la promoción de los intereses comerciales de los Estados Unidos y de sus empresas en la República Dominicana, mientras busca formas de ampliar y mejorar el comercio recíproco entre ambos países.

"Podemos lograr los avances cuando escuchamos, cuando somos transparentes y cuando nos tratamos como socios y amigos", resaltó.

Compra de azúcar

Con estas palabras, la misión diplomática respalda la continuidad de la compra de azúcar y derivados del Central Romana a los Estados Unidos, cuya orden de retención (WRO, siglas en inglés) fue rescindida de manera oficial en junio tras recibir documentación que certifica el cumplimiento con los estándares laborales exigidos en ese país.

Esto permitió a la compañía exportar 9,560 toneladas de azúcar crudo antes de que culminara la zafra 2024-2025, valorada en 6.6 millones de dólares, según datos del Instituto Nacional del Azúcar (Inazucar).

Hasta esa zafra, el mayor porcentaje de las cuotas de exportación fueron al Ingenio Cristóbal Colón (64.70 %) y el Ingenio Barahona (35.50 %), que vendieron volúmenes de azúcar valorados en 78.5 millones y 43.9 millones de dólares, respectivamente.