Aduanas recupera más de RD$15,215 millones en impuestos y multas contra el comercio ilícito

La Dirección General de Aduanas informó que en los últimos cinco años se han realizado unas 196 fiscalizaciones ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Aduanas (DGA) destacó el impacto generado por sus procesos de fiscalización en la lucha contra el comercio ilícito y la competencia desleal en el país.

Durante la reunión de la Mesa Contra la Competencia Desleal y Comercio Ilícito, encabezada por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y el director de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, la institución presentó los resultados de estas acciones, que han sido especialmente relevantes en las operaciones vinculadas al comercio asiático.

Rainiero Olivo Bordas, representante de la DGA, informó que en los últimos cinco años se han realizado unas 196 fiscalizaciones posteriores al despacho, casi triplicando lo efectuado en administraciones anteriores.

Agregó que, debido a los procesos de fiscalización, la entidad ha logrado un impacto económico superior a RD$15,215 millones en impuestos y multas aplicadas contra prácticas desleales.

Contenedores de alto riesgo

También señaló que desde 2023 hasta la fecha se han identificado más de 16,000 contenedores con alto riesgo de subvaluación antes de su despacho, los cuales fueron revalorados por duda razonable, lo que generó impuestos adicionales.

Entre las medidas implementadas para fortalecer estos controles figuran la medición del riesgo valor durante el despacho, el uso de tecnología como rayos X y bodycams, la coordinación con otras aduanas internacionales en temas de control para importadores asiáticos, las fiscalizaciones conjuntas con la DGII y la clausura de empresas vinculadas a actividades ilícitas.

En el encuentro también participaron el general Luis Rafael Lee Ballester, director de Migración; Víctor Benavides, director ejecutivo de Pro Competencia; Peter Prazmowski, director del Consejo Nacional de Competitividad, Eddy Arango, subdirector de Fiscalización de la Dirección General de Impuestos Internos y el Ministerio de Industria y Comercio.

Durante el encuentro, también, estuvieron presentes representantes del sector privado a través de la Organización de empresas Comerciales (ONEC) y su presidente, Ernesto Martínez, así como Antonio Papaterra, principal autoridad de Asociación Dominicana de Importadores Ferreteros, entre otros.