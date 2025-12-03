Los empresarios respaldan visión de Leah Campos sobre Haití: "es un cambio de política de EE. UU."

Los principales ejecutivos del sector empresarial valoraron este miércoles la apertura y la disposición de la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Campos, de apoyar al Gobierno y al sector privado en buscar soluciones que contribuyan a reducir la inestabilidad política y social de Haití, a la vez que se prioriza la seguridad fronteriza.

El presidente de la Asociación Dominicana de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Brache, saludó el hincapié de la diplomática en este tema durante su primer discurso ante la Cámara Americana de Comercio.

"Es un cambio de política total de los Estados Unidos como ven el problema con Haití; creo que se está viendo desde una óptica muy justa y razonable, porque los gobiernos anteriores no tenían la misma perspectiva que tiene el gobierno de la administración Trump", expresó.

Indicó que las fronteras de República Dominicana y de los Estados Unidos "no se pueden descuidar" porque las oleadas migratorias traen consigo el ingreso de artículos no permitidos, así como de personas "que no han sido depuradas debidamente".

Comercio formal se ha reducido en los últimos años

En esto coincidió el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, quien enfatizó que la falta de institucionalidad y el peligro que representan las bandas haitianas persisten como "un gran riesgo" para la República Dominicana y para asegurar el intercambio comercial.

"El comercio formal con Haití, depende de Haití. Cuando Haití está en una relativa tranquilidad, el comercio fluye perfectamente. Cuando hay enfrentamientos o situaciones con las bandas, se disminuye y realmente, en los últimos años ha disminuido", detalló.

Marranzini valoró el pronunciamiento de Campos y su "respaldo" en la postura de las autoridades dominicanas de que la inestabilidad con Haití representa una amenaza para el país y para la región: "hace mucho que no se veía un discurso de este calibre de un embajador de los Estados Unidos, dejando muy claro cuál es la política y no solamente eso, sino que son políticas en las cuales la República Dominicana y los Estados Unidos coinciden", arguyó.

El vicepresidente del Conep, César Dargam, agregó que el sector privado piensa en la necesidad de posibles inversiones bilaterales en la zona fronteriza que contribuyan a fortalecer el dinamismo de estos pueblos.

Sobre Haití, resaltó que el país está llamado a entenderse con su vecino y a sostener acuerdos mínimos. "Lo principal es que Haití tenga la seguridad, tenga las garantías de seguridad jurídica, tenga estabilidad para que puedan florecer los negocios", manifestó.

Catálogo de Prácticas Prometedoras Los ejecutivos ofrecieron estas declaraciones a la prensa durante la presentación de la quinta edición del catálogo de Prácticas Prometedoras, una iniciativa del Conep en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que reconoció aquellas iniciativas empresariales que implementan criterios de sostenibilidad e innovación, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).