DGA: más de 700 mejoras tecnológicas duplican exportaciones de zonas francas en cinco años

Elvyn Gómez, Daniel Rodríguez, Karina González, Jacobo Brandel y José Ramón Santana en el encuentro organizado por la DGA. ( FUENTE EXTERNA )

Las más de 700 mejoras tecnológicas implementadas desde 2020 y el aumento de las exportaciones de las zonas francas, que pasaron de US$700 millones promedio en 2019 a unos US$1,300 millones en la actualidad , marcaron el eje central del encuentro "Zona Franca: La Historia de un Cambio", encabezado por la Dirección General de Aduanas (DGA).

"Las zonas francas, en República Dominicana, tendrán un antes y un después luego de Luis Abinader", afirmó el director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, al destacar la transformación operativa y el impacto económico del sector, se consignó en una nota de prensa.

El subdirector de Zonas Francas de la DGA, Julio Anulfo Pascual, resaltó que el evento no solo pretende presentar las iniciativas ejecutadas por Aduanas, sino permitir que las mismas empresas expliquen cómo estas mejoras se han traducido en mayor eficiencia y rentabilidad.

Recordó que en 2020 recibieron una subdirección "totalmente manual y análoga", mientras que hoy las operaciones se gestionan mediante una plataforma digital que facilita el ahorro de tiempo y dinero y asegura el cumplimiento oportuno con suplidores y clientes.

La transformación que impulsó las exportaciones

La DGA presentó además los avances aplicados al sector, destacando despachos más rápidos, mayor previsibilidad logística, reducción de costos y un clima de negocios más confiable para los contribuyentes.

Estas mejoras, subrayó la institución, fortalecen la competitividad nacional en un contexto de tensiones geopolíticas derivadas de los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump.

Sanz Lovatón explicó que el modelo de zonas francas en República Dominicana ha evolucionado desde un esquema concentrado en la industria textil hacia una estructura altamente diversificada, con empresas dedicadas a manufactura tecnológica y médica, agroindustria, servicios y otros segmentos de valor agregado. "Las zonas francas han sido un motor para la transformación del país", señaló, al reiterar el compromiso de continuar fortaleciéndolas.

El evento contó con representantes de empresas del sector y de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), quienes compartieron testimonios sobre el impacto de los cambios operacionales implementados por Aduanas.

Las cifras presentadas confirman la relevancia del sector: en 2024, las zonas francas aportaron US$8,425 millones, equivalentes al 67.7 % de las exportaciones nacionales, además de generar 198,450 empleos directos y unos 460 mil indirectos .

Asimismo, la DGA destacó que por cada peso exonerado al sector se generan US$5 adicionales para la economía nacional, reafirmando su rol como uno de los pilares estratégicos del desarrollo económico del país.