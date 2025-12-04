Pro Consumidor reporta solo cinco casos durante el Viernes Negro

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó que durante el reciente Viernes Negro solo recibió dos reclamaciones y tres denuncias vinculadas a las ofertas comerciales, un indicador que, según la institución, evidencia la efectividad del operativo de vigilancia previa desplegado en todo el país.

El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, explicó que cuatro de los cinco casos registrados fueron clasificados como no conformidades, y ninguno estuvo relacionado con publicidad engañosa ni con ofertas inadecuadas.

"Estos resultados reflejan el impacto positivo de la jornada de vigilancia previa ejecutada durante cinco semanas en las principales provincias del país, así como de los operativos realizados durante todo el fin de semana", afirmó.

Alcántara destacó que la estrategia preventiva aplicada en los últimos años ha contribuido a eliminar la publicidad engañosa durante las fechas de mayor actividad comercial. Recordó que en 2022, 2023 y 2024 tampoco se recibieron denuncias ni reclamaciones por este concepto. "Gracias a este procedimiento implementado en esta gestión se podría decir que se ha erradicado la publicidad engañosa en los días de mayor flujo comercial", sostuvo.

Durante el Viernes Negro, las ofertas alcanzaron hasta un 70 % de descuento, y los inspectores de la entidad comprobaron que los precios publicados correspondían a los costos reales previos de los artículos de mayor demanda, especialmente electrodomésticos.

"El activismo comercial se evidenció en cada recorrido realizado por nuestros inspectores", indicó Alcántara.

Despliegue para supervisión

El titular de Pro Consumidor señaló que decenas de colaboradores fueron desplegados en las principales arterias comerciales del país para garantizar la protección efectiva de los derechos de los consumidores durante el fin de semana de ofertas.

Antecedentes y rol institucional

En los últimos años, Pro Consumidor ha reforzado su estrategia de vigilancia en fechas comerciales de alta intensidad, como el Viernes Negro, la Navidad y el Día de las Madres. Para ello implementa programas de monitoreo de precios, verificaciones de publicidad y operativos simultáneos en todo el territorio nacional, con el objetivo de asegurar transparencia en las transacciones y prevenir prácticas abusivas.

La institución reiteró que continuará fortaleciendo sus mecanismos de control para garantizar que los consumidores compren con confianza y seguridad en los eventos comerciales de mayor impacto en República Dominicana.