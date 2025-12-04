Reconocen a 19 iniciativas empresariales por adoptar prácticas sostenibles

César Dargam, Ana María Díaz, Armando Paíno Henríquez y Celso Juan Marranzini encabezaron la entrega de las premiaciones del quinto Catálogo de Prácticas Prometedoras, una iniciativa que busca reconocer a las empresas con proyectos de impacto social y desarrollo sostenible. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Un conjunto de 19 iniciativas empresariales fueron reconocidas ayer por adoptar prácticas de sostenibilidad, innovación e impacto social alineadas con objetivos de desarrollo sostenible (ODS), como parte del Catálogo de Prácticas Prometedoras organizado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En la quinta edición de este galardón, el presidente del Conep, Celso Juan Marranzini, explicó que la iniciativa busca promover la integración de la sostenibilidad como un eje transversal en la gestión corporativa, incentivando la excelencia dentro de un ecosistema que fomenta las buenas prácticas empresariales.

A lo largo del tiempo, el catálogo ha motivado a las empresas a presentar sus iniciativas, recibiendo la postulación de 66 nuevos proyectos este año, mucho más que los 38 que inicialmente se sometieron en la primera edición de este programa, en el 2020.

De estas, 93 prácticas ya han sido reconocidas, con inversiones que superan los 4,543 millones de dólares. "Estos números demuestran que el sector privado dominicano es más que un motor económico; es un agente de transformación capaz de generar cambios reales en la vida de las personas", manifestó.

Para la representante residente del PNUD en la República Dominicana, Ana María Díaz, los proyectos demuestran que las empresas dominicanas saben cómo competir, innovar y crecer, al tiempo que crean empleos dignos que impulsan la acción climática, la inclusión financiera y la igualdad de género.

"Esta iniciativa que nos reúne muestra no solo acciones sostenibles dentro del empresariado dominicano, sino también cómo estas aportan a las prioridades nacionales de desarrollo y, por tanto, se suman a mecanismos de financiamiento sostenible", destacó.

Representantes de las empresas galardonadas posan junto a la directiva del Conep y del PNUD que elaboró el quinto Catálogo de Prácticas Prometedoras.

Iniciativas reconocidas

Categoría: Modelo de negocio Programa de inclusión financiera para bancarizar a población vulnerable de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos

Fomenta Pymes Banreservas del Banco de Reservas

Bienestar Integral del Banco Popular

Colmado Verde de la Cervecería Nacional Dominicana

Programa para la Gestión Integral de Residuos Eléctricos y Electrónicos de Claro Dominicana

Aumento de la Eficiencia Energética mediante la instalación del Sistema Fogging de Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (Energas)

Sistema Integrado de vigilancia y control fitosanitario de la caña de azúcar de Consorcio Azucarero de Empresas Industriales (CAEI)

CEPM Zero del Consorcio Energético Punta Cana Macao (CEPM)

Parque Solar Esperanza de Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina)

Energía Renovable y Producción Sostenible: El modelo innovador de Hacienda Rivera.

Categoría: Micro y pequeñas empresas Greenfeed Bypass Protein: Innovación en Nutrición Animal sostenible de Greenfeed Dominicana

Ruta Verde de Ingenieros y Asociados Arq. Francisco Veras

Feria Financiera: Finanzas con Cucharitas de Economics Data KGLC, SRL

Our Flavour Snacks de Four-Union.



Categoría: Responsabilidad social corporativa Fabricación de Mantas de coco para rehabilitación de suelo de Barrick Pueblo Viejo

EducaSID, para un mejor futuro de Grupo SID

Proyecto de Protección y conservación de tortugas marinas de HIT Puerto Río Haina

Alerta Rosada de Mapfre República Dominicana

Programa de reproducción de plantas nativas y endémicas amenazadas de Fundación Cap Cana.

