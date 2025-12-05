Cámara Santo Domingo capacita analistas con diplomado sobre el registro mercantil

La Cámara Santo Domingo finalizó dos nuevas promociones del Diplomado en gestión de trámites ante el registro mercantil, en el que se graduaron 40 analistas de la institución y 32 analistas y registradores de las cámaras del país, estos últimos a través de la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (Fedocámaras).

"Este esfuerzo formativo responde a una convicción que tiene la Cámara Santo Domingo: la calidad de nuestros servicios a los usuarios se fortalece cuando formamos mejor a las personas que lo hacen posible", expresó la presidenta de la entidad, Lucile Houellemont.

Asimismo, afirmó que en la institución creen en el poder de la educación para perfeccionar el servicio que ofrecen al ecosistema empresarial, para facilitar el hacer negocios y acompañar a las empresas en todas sus etapas.

"Por esto, el trabajo que hace cada uno de ustedes es tan importante: el registro mercantil es el acta de nacimiento de una empresa formal y ustedes son los encargados de garantizar la confiabilidad de cada registro", dijo Houellemont.

Los participantes en el Diplomado en gestión de trámites del registro mercantil perfeccionaron sus conocimientos sobre los vehículos societarios más utilizados en el país, la gestión de sociedades comerciales, el registro de sociedades extranjeras, el gobierno corporativo, las asambleas de socios, los delitos societarios, la reestructuración mercantil, planificación patrimonial, el desarrollo legislativo del derecho societario y sobre el registro mercantil en general.

En el evento, el presidente de Fedocámaras, Manuel Aníbal García, consideró que "lo verdaderamente importante es lo que este diplomado representa: la voluntad de seguir creciendo, de hacer las cosas mejor y de servir mejor".

García agradeció a la Cámara de Comercio de Santo Domingo y al del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), que apoyó a Fedocámaras para que los analistas de las cámaras de las provincias recibieran el diplomado, que "eleva el nivel de todo el sistema cameral".

Cierre de la capacitación

En el cierre del diplomado el abogado Alberto Fiallo-Billini ofreció un power talk en el que destacó la importancia del trabajo que realizan los analistas del registro mercantil para el sector empresarial nacional y les motivó a realizar a realizar sus labores con actitud optimista y entusiasmo.

El diplomado fue realizado junto a Gaceta Judicial y tuvo una duración de nueve semanas de clases virtuales y acompañamiento permanente. En la primera edición, realizada entre julio y septiembre, se graduaron 46 abogados, emprendedores, consultores y administradores de empresas.