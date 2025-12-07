DP World dice ha invertido más de US$90 MM en la seguridad de su puerto

La empresa portuaria DP World en República Dominicana afirmó que ha invertido más de 90 millones de dólares, solo en seguridad, consolidado un modelo operativo que garantiza la protección de la cadena de suministro mediante tecnología avanzada, infraestructura robusta y procesos de control, que posicionan esa terminal como referente regional en esa materia.

La compañía dijo que desarrolló iniciativas que refuerzan su capacidad operativa y tecnológica, entre las que se encuentran la incorporación de tres escáneres, adquiridos en 2023 por un monto aproximado de 3 millones de dólares cada uno, y que se sumaron a otro que está operativo desde 2015, los cuales permiten que la carga que se importa o exporta sea escaneada.

A esos equipos se añade una inversión superior a 20 millones de dólares en sistemas de monitoreo con inteligencia artificial, diseñados para generar alertas inmediatas, según comunicó la firma mediante nota de prensa.

Además de la innovación tecnológica, la compañía resaltó el fortalecimiento del capital humano, con 2 millones de dólares destinados a programas de capacitación continua para el personal de seguridad física.

De igual forma, destacó la creación de un sistema integral de control, respaldado por una inversión de 66.6 millones de dólares, que incluye la digitalización de alertas tempranas, una sala para la videovigilancia en tiempo real, que se apoya en la instalación de 400 cámaras en la terminal, patrullaje, cámaras corporales, restricción de dispositivos móviles y un centro de comando para supervisión.

"En DP World entendemos que la seguridad es la base para construir la confianza en el comercio global. Nuestro sistema integra prevención, control e investigación, apoyado en tecnología de punta y en una estrecha colaboración con autoridades nacionales e internacionales. Este enfoque nos permite anticipar riesgos, responder con rapidez y asegurar que cada operación se realice bajo los más altos estándares internacionales", declaró César Cabrera, director senior de seguridad física de la empresa.

La compañía indicó que trabaja estrechamente con el Ministerio de Defensa, el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, con la Dirección General de Aduanas, la de Migración y la de Control de Drogas y agencias internacionales, garantizando el cumplimiento normativo y la protección nacional.

En el ámbito digital, precisó que ha implementado una estrategia de ciberseguridad basada en el principio de "defensa en profundidad", con una inversión estimada entre 1 millón y 1.5 millones de dólares, garantizando la protección de usuarios, aplicaciones, redes y datos mediante múltiples capas de control.

Certificaciones

Asimismo, sostuvo que la operación está respaldada por certificaciones globales que garantizan seguridad y transparencia en cada etapa. Estas acreditaciones reflejan el compromiso de DP World en República Dominicana con la protección de la cadena de suministro y el cumplimiento de los más altos estándares internacionales.

En este sentido, la compañía cuenta con reconocimientos que fortalecen su gestión integral de seguridad, entre ellos el Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, que establece medidas para prevenir amenazas marítimas; BASC, que promueve estándares para evitar actividades ilícitas en la cadena de suministro; ISO 28000, que define la gestión integral de seguridad en producción, almacenamiento y transporte; OEA, que certifica el cumplimiento en control aduanero y prevención de terrorismo, entre otros.