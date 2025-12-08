Certifican al Popular como Great Place to Work

El Banco Popular Dominicano fue certificado como Great Place to Work, consolidando su posición como una de las mejores empresas para trabajar en el país, con más del 93 % de su fuerza laboral que refleja un alto nivel de satisfacción y orgullo por pertenecer a la entidad.

El banco tuvo resultados sobresalientes en credibilidad, respeto, ecuanimidad, orgullo y compañerismo. Además, la certificación se fundamenta en la confianza, el orgullo y la camaradería que comparten los colaboradores, valores que se refuerzan a diario en todos los equipos.

Al conocer el resultado de la distinción, el presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, expresó su orgullo y la certeza de que "el mayor activo de nuestra organización financiera son las personas".

"Felicito de corazón a todos nuestros colaboradores por hacer posible este logro y agradezco su esfuerzo, compromiso y dedicación. El trabajo en equipo es el valor y el motor que nos impulsa a seguir creciendo y a mantenernos como una organización confiable, innovadora y orientada al bienestar de nuestra gente, nuestros clientes y la sociedad", declaró Paniagua.

Reconocimientos que trascienden

El Banco Popular Dominicano que fue reconocido en el 2022 como "Banco del Año" por la revista financiera The Banker.

En la ocasión se destacó que ya acumulaba 14 distinciones de la reputada publicación internacional distingue a la entidad bancaria dominicana con este galardón en el que analizan el desempeño de las entidades de intermediación.

Paniagua ha enfatizado que los logros de la institución se deben a la confianza de los clientes y a la labor tesonera de los equipos de colaboradores, ejecutivos y personal de apoyo.