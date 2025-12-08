Estiman que nueve de cada 10 negocios chinos no cobran el ITBIS

Iván García y Jennifer Troncoso, miembros del Codocom, revelaron los resultados de un levantamiento que hicieron a los negocios chinos. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

En la actividad comercial que generan los negocios chinos en la República Dominicana predomina el dinero en efectivo. Más allá de una simple preferencia de pago, esta modalidad se presta para la evasión de impuestos, en un contexto en el que predominan tiendas de cada vez mayor tamaño sin los debidos permisos de construcción, alertan vendedores locales.

Un levantamiento realizado por miembros de la Coalición Dominicana por la Competencia Justa (Codocom) -que visitaron establecimientos en distintas provincias para verificar sus métodos de cobro- concluyó que nueve de cada diez comercios chinos exigen efectivo a los clientes y emiten facturas sin el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS), sin comprobantes fiscales y sin garantías por los productos adquiridos.

14 Es la cantidad de gremios que agrupa la Coalición Dominicana por la Competencia Justa.

La coalición -de reciente conformación y que aglutina a 14 gremios de micro, pequeños y medianos empresarios, comerciantes e importadores locales- asegura que si las autoridades atacaran la probable evasión del ITBIS en estos negocios, se podría cubrir hasta la tercera parte del déficit presupuestado para el 2026 -calculado en un total de 280,575.3 millones de pesos-.

Si a esto se le suma la contratación de empleados al margen de la formalidad y la subvaluación de mercancías, los costos operativos de un negocio chino compiten directamente con la subsistencia de los comercios formales dominicanos, subrayó Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) y vocero del Codocom.

"¿Cómo competimos nosotros con un agente que no paga ninguno de los impuestos y que tampoco realiza sus construcciones de acuerdo a la ley?", se preguntó, tras resaltar que las empresas enfrentan altos costos laborales y operativos.

Indicó que el sector comercial apoya todo tipo de inversión extranjera directa que contribuya al desarrollo del país, pero insistió en que esta "debe cumplir con todas las reglas".

Construcciones

El gremio advirtió que existe "un patrón" en la construcción de tiendas de gran tamaño que se está haciendo cada vez más común en pequeños municipios.

"Hay tiendas de 10,000 metros cuadrados en Neiba. Pero las hay en Elías Piña, Dajabón, en Pedernales. En San Francisco de Macorís aperturaron una de 40,000 metros cuadrados", apuntó García.

Aseveró que a los comerciantes les toma "entre nueve meses y un año" construir una tienda debido a los permisos que deben obtener desde entidades como el ayuntamiento y los Ministerios de Medio Ambiente y de Vivienda y Edificaciones (Mived), pero que los comerciantes chinos lo están logrando "en menos de seis meses" debido a que "no observan el cumplimiento de ninguna de las leyes de construcción".

Articulación

Jennifer Troncoso, directora ejecutiva de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) y vocera de Codocom, considera que las instituciones fiscalizadoras del Estado deben tomar medidas en conjunto para garantizar que todos estos comercios estén cumpliendo con las leyes.

Más allá de los operativos que han realizado las direcciones generales de Aduanas e Impuestos Internos, consideran que se necesita articular medidas que incluyan a la Superintendencia de Bancos, los ministerios de Vivienda y Edificaciones y de Trabajo, así como Pro Consumidor, Pro Competencia y la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi).

Conformación de la coalición La Coalición Dominicana por la Competencia Justa (Codocom) fue conformada en noviembre de este año ante la preocupación del sector comercial por el incremento del comercio ilícito y de las prácticas desleales que afectan la competitividad. Busca apoyar las iniciativas de Gobierno para impulsar soluciones efectivas, promover la actualización del marco regulatorio y contribuir a la construcción de un comercio más justo y sostenible, promoviendo la formalidad y la transparencia.