Grupo Ramos presenta estrategia de sostenibilidad y reconoce a empleados y aliados en 60 aniversario

El Grupo Ramos celebró este lunes su 60 años en el mercado con un evento en el que presentó su estrategia de sostenibilidad de cara al 2030, con el motivo de reafirmar su compromiso con el medio ambiente y con el desarrollo de las comunidades que rodean a cada uno de sus establecimientos.

El presidente ejecutivo del Grupo, Iván José Mejía Alberty, indicó que, más que pautas, la sostenibilidad da sentido a las inversiones, al crecimiento y a los miles de empleos que genera a través de sus marcas –Sirena, Sirena Market, Multiplaza y Aprezio–.

"Nuestro honor es estar a 15 minutos de cada dominicano; es ofrecer una propuesta diferenciada con productos, con servicios de calidad al mejor precio. Ahora, esto no es todo. Esto tiene que impulsar bienestar y desarrollo, porque creemos que donde hay una tienda nuestra, debe de haber oportunidad de empleo, progreso y una comunidad bien servida, dignamente", manifestó.

En los últimos 10 años, Grupo Ramos ha destinado más de 350 millones de pesos en inversiones sociales, contando con un equipo de 300 colaboradores que realizan jornadas de voluntariado en beneficio de hasta 400 comunidades.

Además, sus acciones en beneficio del medio ambiente han evitado la liberación de más de 100,000 toneladas de dióxido de carbono.

Conformación de la estrategia

La directora ejecutiva de Asuntos y Relaciones Corporativas de Grupo Ramos, Vanessa Alba, afirmó que la estrategia de sostenibilidad representa un eje estratégico del modelo de negocios.

Explicó que este fue conformado a partir de la encuesta de materialidad, un sondeo que recogió las valoraciones y perspectivas de miembros del consejo directivo, instituciones aliadas, empleados, clientes y medios de comunicación.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/08/08122025-mejorando-vidas-grupo-ramos---joliver-brito202512080005-8f00f7ae.jpg La directora ejecutiva de Asuntos y Relaciones Corporativas de Grupo Ramos, Vanessa Alba. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

"Este ejercicio nos permitió identificar esas prioridades más relevantes para el país, para la industria y para nuestras operaciones y nos dio la base para construir una estrategia de sostenibilidad robusta, moderna y alineada con nuestra visión 2030", expresó.

La estrategia cuenta con cinco ejes:

Gobernanza : que toma en cuenta el relacionamiento estratégico y la reputación corporativa; la privacidad y la detección de datos; la gestión de riesgos y la ética, el cumplimiento y la transparencia

: que toma en cuenta el relacionamiento estratégico y la reputación corporativa; la privacidad y la detección de datos; la gestión de riesgos y la ética, el cumplimiento y la transparencia Cliente :que toma en cuenta la calidad de los productos y servicios ofertados; la experiencia del cliente; la innovación y la tecnología, así como la accesibilidad y los servicios inclusivos

:que toma en cuenta la calidad de los productos y servicios ofertados; la experiencia del cliente; la innovación y la tecnología, así como la accesibilidad y los servicios inclusivos Gente : recoge aspectos como la seguridad y salud en el trabajo; el desarrollo del talento; el bienestar laboral y la diversidad, equidad e inclusión–

: recoge aspectos como la en el trabajo; el desarrollo del talento; el bienestar laboral y la diversidad, equidad e inclusión– Planeta : que incluye la gestión de residuos sólidos y energía circular; huella de carbono ; eficiencia y energía y la gestión responsable del agua y los recursos naturales

: que incluye la gestión de residuos sólidos y energía circular; ; eficiencia y energía y la gestión responsable del agua y los recursos naturales Comunidades: que abarca el desarrollo económico local, el voluntariado corporativo y las alianzas con las comunidades.

Reconocimientos

Como parte de la celebración de sus seis décadas de operaciones, la compañía reconoció la labor altruista de más de 25 empleados que han participado en sus programas de voluntariado, contribuyendo a extender el impacto de Grupo Ramos en las comunidades y zonas aledañas a sus tiendas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/08/08122025-mejorando-vidas-grupo-ramos---joliver-brito202512080013-b9c7de3b.jpg Grupo Ramos reconoció a la empleadaStefanie Suazo (centro, izq.) por sus contribuciones dentro de los programas de voluntariado de la empresa. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/08/08122025-mejorando-vidas-grupo-ramos---joliver-brito202512080023-231dd59c.jpg La empleada Yulibeth Correa Hernández (centro, izq.) también fue reconocida por sus acciones voluntarias. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/08/08122025-mejorando-vidas-grupo-ramos---joliver-brito202512080010-19917765.jpg La institución reconoció al empleadoFrannli Luciano (centro, izq.). (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/08/08122025-mejorando-vidas-grupo-ramos---joliver-brito202512080016-f9296782.jpg Entrega de reconocimiento al empleado Eddy Reinoso (centro, izq.) (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/08/08122025-mejorando-vidas-grupo-ramos---joliver-brito202512080031-c8462ed2.jpg Entrega de reconocimiento a la representante de Tetra Pak (centro, izq). (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/08/08122025-mejorando-vidas-grupo-ramos---joliver-brito202512080033-1017594d.jpg Entrega de reconocimiento a la representante de Acción Callejera (centro, izq). (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/08/08122025-mejorando-vidas-grupo-ramos---joliver-brito202512080041-330e5153.jpg Entrega de reconocimiento a la representante de Fondo Agua Santo Domingo (centro, izq.) (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/08/08122025-mejorando-vidas-grupo-ramos---joliver-brito202512080026-83c079f9.jpg Entrega de reconocimiento a los representantes de las instituciones Citihope International (centro, izq.) y de Sanar una Nación (centro, der.). (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

Asimismo, agradeció el apoyo de más de una docena de instituciones aliadas, entre ellas:

Ministerio de Medio Ambiente

Citihope International

Sanar una Nación

Banco de Alimentos

Fe y Alegría

Fundación Solca

Operación Sonrisa

Nature Power Foundation

Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil

Unicef

Bepensa Dominicana

BHD

Fundación Manos Unidas por el Autismo

Tetra Pak

Green Love

Acción Callejera

Fundación La Merced

Fondo Agua Santo Domingo