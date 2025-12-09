Fondo Weide apoyará a 34 mujeres exportadoras dominicanas a insertarse en la economía digital

De izquierda a derecha: Pamela Coke-Hamilton, Directora Ejecutiva del ITC, Ito Bisonó, Biviana Riveiro, Johanna Hila y Yaser Awad Al- Abdulla durante el acto de lanzamiento del Fondo Weide en el país. ( FUENTE EXTERNA )

Autoridades locales e internacionales presentaron este martes el Fondo para Mujeres Exportadoras en la Economía Digital (Weide, por sus siglas en inglés), una iniciativa que busca incrementar la participación femenina de República Dominicana y de otras naciones del mundo en el comercio internacional.

En el país, 34 empresas exportadoras lideradas por mujeres serán las primeras beneficiarias de esta iniciativa, lanzada por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Centro de Comercio Internacional (ITC), entidades que destinarán un total de 50 millones de dólares para apoyar a empresarias a nivel global.

Estas organizaciones trabajarán en conjunto con el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), con el objetivo de ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) lideradas por mujeres a superar las barreras para ingresar al comercio internacional mediante la mejora de sus capacidades digitales, la preparación financiera y el acceso a nuevos mercados.

Resiliencia, innovación y ambición

En el acto de lanzamiento, la directora adjunta de la OMC, Johanna Hill, valoró la innovación, resiliencia y ambición de las emprendedoras dominicanas. "A través del Fondo Weide, la OMC y el ITC están comprometidos a ayudarlas a aprovechar las oportunidades del comercio digital y fortalecer su participación en las cadenas globales de valor", manifestó.

Según el esquema definido por la OMC y el ITC, en cada país beneficiario las participantes se integran a un programa de dos días que combina el acto de presentación con talleres especializados, para luego recibir asistencia técnica sostenida.

La directora ejecutiva del ITC, Pamela Coke-Hamilton, destacó que "el Caribe cuenta con empresas dinámicas lideradas por mujeres listas para escalar", y afirmó que el fondo les brindará "herramientas, conocimientos y redes para acelerar su crecimiento y llegar a nuevos mercados".

Por su parte, la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro, señaló que la participación del país en la primera fase del fondo es un reconocimiento al trabajo que el Gobierno ha realizado para apoyar a las emprendedoras dominicanas de manera consistente por más de cinco años.

Destacó que la convocatoria nacional "superó todas las expectativas", con más de 200 postulaciones, lo que evidencia "el dinamismo, la creatividad y la firme determinación de las dominicanas por internacionalizar sus proyectos".

En su intervención, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor –Ito– Bisonó, afirmó que el Fondo Weide será una herramienta diseñada para multiplicar capacidades, abrir nuevas puertas y acompañar los sueños empresariales de mujeres que ya están dejando su huella en la economía digital y en los mercados internacionales.

Subrayó que esta iniciativa se enmarca en un contexto económico favorable, al destacar que, entre enero y octubre, las exportaciones del país superaron los 11,954 millones de dólares, con un crecimiento de más de un 10 %.