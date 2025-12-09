La firma de desarrollo digital Successment es integrada a la Amchamdr

Jonathan Joel Mentor recibiendo el Premio Nacional a la Excelencia en Exportación de Adoexpo de la mano del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó. ( FUENTE EXTERNA )

La firma de revenue operations u operaciones de ingresos, Successment, fue aceptada oficialmente como miembro de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr).

Fundada en Estados Unidos por el emprendedor dominicano Jonathan Joel Mentor y con sede actual en Santo Domingo, Successment se dedica a diseñar e implementar arquitecturas de ingresos, marcos de propiedad intelectual y plataformas basadas en datos, dirigidas a fundadores no convencionales y startups de mercados emergentes.

Según su CEO, la empresa planea contribuir activamente a los esfuerzos de Amchamdr en tecnología, innovación, comercio y competitividad, al tiempo que continuará facilitando conexiones entre fundadores dominicanos, inversionistas internacionales, multinacionales y actores de política pública.

"Unirse a Amchamdr es un paso estratégico, no simbólico. Nuestro trabajo consiste en convertir ideas y tecnología dominicanas en activos capaces de competir —y ganar— en mercados internacionales. Amchamdr es una plataforma clave para lograrlo", expresó Mentor a través de un comunicado.

En la nota, William Malamud, vicepresidente ejecutivo de Amchamdr, manifestó: "Su incorporación fortalece nuestra comunidad de miembros comprometidos con impulsar la competitividad, la innovación y el crecimiento de los negocios transfronterizos entre la República Dominicana y los Estados Unidos".

Proyectos

El ecosistema de Successment incluye iniciativas como la cumbre inaugural Digital Nomad Summit, programada para los días 6 y 7 de agosto de 2026 en el Hotel Catalonia de Santo Domingo. Este evento reunirá a inversionistas internacionales, empresas tecnológicas e instituciones, y abordará temas relacionados con movilidad, servicios digitales y propiedad intelectual exportable.

En 2025 , Successment obtuvo el Premio Nacional a la Excelencia en Exportación de Adoexpo , en la nueva categoría de Servicios Especializados, por su contribución al posicionamiento internacional de la propiedad intelectual dominicana.

También se destaca que, en 2024, Jonathan Joel Mentor fue nominado al premio mundial de la cumbre de Naciones Unidas por su labor en inclusión digital y desarrollo de ecosistemas emprendedores en el Sur Global.

