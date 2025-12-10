Invierten US$48 MM para relanzar con el nombre de Santo Domingo Bay el Hotel Hamaca de Boca Chica

El Grupo Globalia apostó por un nuevo proyecto en República Dominicana con el relanzamiento del legendario Hotel Hamaca, ahora denominado Santo Domingo Bay Convention Resort & Casino, construido en Boca Chica en 1950.

El presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro de Turismo, David Collado, junto a otras autoridades asistieron al evento.

El imponente hotel, cuyo color blanco destaca en el casco urbano, cuenta con 350 habitaciones —el 85 % frente al mar—, tres piscinas, áreas sociales, gimnasio, spa, cuatro salones de reuniones, restaurante y una sección privada de la playa de Boca Chica.

El proyecto generará 250 empleos directos y decenas más de manera indirecta. Para ello, Juan José "Pepe" Hidalgo, presidente de Globalia, invirtió 48 millones de dólares, además de otros 60 millones destinados a la construcción de un complejo de apartamentos detrás del hotel.

Con esta iniciativa, Hidalgo y su familia hacen una apuesta estratégica, dado que el proyecto se encuentra a solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) y a 30 minutos de Santo Domingo.

Asimismo, el empresario español, quien también posee la nacionalidad dominicana, adelantó que su aerolínea Air Europa incrementará la ruta desde Madrid a Santo Domingo y Santiago, hasta alcanzar once vuelos semanales entre esos dos destinos y Punta Cana.

Pepe Hidalgo comenzó en República Dominicana en 1989 y su portafolio cosecha, además de hoteles, apartamentos turísticos en Boca Chica, Punta Cana, Puerto Plata, Bayahíbe y Cumayasa, en La Romana.

Un municipio con vocación turística

El Gobierno apuesta por el relanzamiento de Boca Chica como destino turístico. En ese sentido, el ministro de Turismo, David Collado, destacó las inversiones millonarias en este municipio.

Entre ellas, la remodelación del malecón, con una inversión de 250 millones de pesos, y otros 300 millones para la playa. A través del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) se trabaja en la renovación del sistema sanitario. También se contempla la remodelación de todas las calles.

Con la proyección de alcanzar 11.6 millones de visitantes en 2025, Collado reiteró que este es "el mejor momento para invertir en el turismo de República Dominicana".