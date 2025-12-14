Bisonó proyecta que República Dominicana superará los US$5,000 millones en inversión

El Ministro Bisonó se reunió con Noura AlKaabi, Ministra de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos en octubre de este año. ( FUENTE EXTERNA )

La inversión extranjera directa (IED) en la República Dominicana podría superar los US$5,000 millones al cierre de 2025, según estimaciones del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor "Ito" Bisonó, quien atribuyó esa proyección al desempeño reciente de la economía y a la continuidad del flujo de capitales hacia sectores productivos.

De acuerdo con el funcionario, el país cerró 2024 con alrededor de US$4,800 millones en IED, por lo que el umbral de los US$5,000 millones sería superado este año si se mantiene el ritmo de entrada de inversiones observado en los últimos trimestres.

Bisonó señaló que los principales destinos de esos capitales continúan siendo zonas francas, turismo, energías renovables, comercio, industrias manufactureras e industrias creativas, sectores que han concentrado la mayor parte de los proyectos anunciados y en ejecución.

El ministro sostuvo que la evolución de la inversión refleja un entorno de estabilidad macroeconómica y reglas de juego previsibles, factores que, según indicó, suelen ser determinantes para la toma de decisiones de los inversionistas internacionales. Sus declaraciones se produjeron en el contexto de una evaluación del comportamiento del clima de negocios y la atracción de capital extranjero.

En cuanto a las perspectivas económicas, Bisonó afirmó que para 2026 la República Dominicana volvería a situarse entre las economías de mayor crecimiento de América Latina y el Caribe, en línea con proyecciones divulgadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), aunque no ofreció cifras específicas sobre las tasas estimadas.

El titular del MICM indicó que desde esa institución se continuará trabajando en políticas orientadas a fortalecer la competitividad, apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, y facilitar la inversión productiva, con el objetivo de sostener el crecimiento económico y la generación de empleo.