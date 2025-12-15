Los ejecutivos del Grupo Ramos presentaron formalmente a sus clientes este lunes la primera de las seis etapas de remozamiento y remodelación de Multicentro Sirena, local insignia de la marca en el Polígono Central, cuya apertura en 1999 marcó la expansión de la modalidad de tiendas por departamentos que adoptaría el supermercado en otras partes del país.

"Para nosotros, esto es un homenaje a nuestros clientes. Es una manera de reinventarnos y de tratar de hacer algo digno, como ellos se lo merecen, por tantos años de lealtad", manifestó al respecto el presidente ejecutivo del Grupo Ramos, Iván García.

El local exhibe cambios visibles en la infraestructura del primer nivel, con techos remozados, pisos nuevos y lustrados, góndolas renovadas y espacios más amplios para la muestra de los productos frescos –como frutas, vegetales y víveres–, productos congelados, carnes, pescadería, embutidos y panes, colocados ahora próximos a la primera puerta en dirección a la avenida Winston Churchill.

También se observa una redistribución de los productos que responde a una estrategia del supermercado por colocar los productos más demandados de la canasta básica familiar antes que otros, indicó la directora ejecutiva de Mercadeo, Carmen Julia Ángeles.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/15/15122025-renovacion-la-sirena-multi-plaza-churchill---luduis-tapia-f6c100c7.jpg Los pasillos, techos y góndolas renovadas en el primer nivel. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/15/15122025-renovacion-la-sirena-multi-plaza-churchill---luduis-tapia7-11ea0262.jpg Un empleado coloca los panes en la góndola de uno de los pasillos renovados. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/15/15122025-renovacion-la-sirena-multi-plaza-churchill---luduis-tapia12-1cc33e47.jpg Una cliente comprando en la nueva área de productos frescos (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

"Hemos iniciado este proceso de transformación desde julio de este año para ofrecer espacios mucho más amplios, y donde el cliente tenga la oportunidad de vivir una experiencia (diferente) cada vez que visite nuestras tiendas", manifestó.

Indicó que los cambios obedecen al crecimiento mismo de la tienda, que tramita más de 8,000 transacciones de compra al día, que han llegado a sumar hasta 60 millones de transacciones al año solo en esta sucursal.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/15/15122025-renovacion-la-sirena-multi-plaza-churchill---luduis-tapia27-1a05124c.jpg La directora ejecutiva de Mercadeo, Carmen Julia Ángeles, comunicó a los clientes los cambios de Multicentro Sirena. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/15/15122025-renovacion-la-sirena-multi-plaza-churchill---luduis-tapia36-804c41ac.jpg Los ejecutivos celebraron la remodelación del local con un agasajo navideñopara clientes y empleados. https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/15/15122025-renovacion-la-sirena-multi-plaza-churchill---luduis-tapia37-e6ca0546.jpg Los ejecutivos celebraron la remodelación del local con un agasajo navideño para clientes y empleados. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

La adaptación

Los trabajos de remodelación y remozamiento de la tienda se han ido adaptando para garantizar su operatividad sin afectar a los usuarios.

Las diez primeras cajas de servicio –incluyendo dos cajas automáticas– fueron acercadas a los pasillos recién remozados y rediseñados para que los clientes no tengan que desplazarse al pasillo, que ahora queda mucho más amplio.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/15/15122025-renovacion-la-sirena-multi-plaza-churchill---luduis-tapia32-10d19a68.jpg El presidente ejecutivo de Grupo Ramos, Iván García, observó el flujo de las operaciones tras el anuncio del inicio de la primera etapa de cambios del local. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Áreas como las de cosmética siguen ocupando el mismo espacio, aunque buena parte de los artículos en venta –como los artículos de cocina, artículos del hogar y de exteriores– ahora se encuentran en el tercer nivel, compartiendo espacio con las áreas de venta de ropa y electrodomésticos, todo organizado en góndolas separadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/15/15122025-renovacion-la-sirena-multi-plaza-churchill---luduis-tapia46-97b6525b.jpg Cartel de los cambios en el tercer nivel, próximo a las áreas de electrodomésticos. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/15/15122025-renovacion-la-sirena-multi-plaza-churchill---luduis-tapia45-f5255e5c.jpg Áreas bajo remodelación en el tercer nivel del establecimiento (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/15/15122025-renovacion-la-sirena-multi-plaza-churchill---luduis-tapia51-7d48bf28.jpg Muestra de las áreas remozadas en la parte exterior. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Al tercer nivel se accede por ascensores, ya que las escaleras eléctricas forman parte de las áreas intervenidas.

Asimismo, se están interviniendo parte de la fachada exterior y las áreas de parqueo exterior e interior.

Estrategias

Estos cambios en el principal local de Sirena en el Distrito Nacional forman parte del plan de expansión del Grupo Ramos tras 60 años de operaciones en el mercado, que contempla la apertura de 20 nuevas tiendas cada año, hasta alcanzar las 200 tiendas a nivel nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/15/15122025-renovacion-la-sirena-multi-plaza-churchill---luduis-tapia50-89ff81f9.jpg Fachada de Multicentro Sirena. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

La expansión –para la que se contempla una inversión de 200 millones de dólares, según informara la compañía en junio de este año– implica que cada nueva tienda Sirena cumplirá con los mismos estándares de diseño y reorganización de productos que se están implementando en Multicentro Sirena.

A inicios de diciembre, la empresa también presentó su estrategia de sostenibilidad de cara al 2030, buscando reafirmar su compromiso con las comunidades aledañas a las tiendas que operan.

Esperan culminar en los próximos dos años García espera que el remozamiento y remodelación de Multicentro Sirena esté completado para el 2027, aunque reconoció que esto va a depender de qué tanto se puedan acelerar los trabajos a la vez que se mantienen las operaciones.

