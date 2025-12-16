Dos puertos movilizan la mayor parte de la carga marítima dominicana

El puerto Río Haina es el que mayor volumen de carga moviliza en el país. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

En momentos en los cuales desde el Gobierno se promueve la iniciativa de convertir a la República Dominicana en un hub logístico, las exportaciones e importaciones marítimas del país dependen principalmente de dos terminales: la del río Haina y Caucedo, responsables de movilizar más de la mitad de la carga que entra y sale del territorio.

Por ambos puertos transitaron el año pasado más de 24.6 millones de toneladas métricas de carga, representando el 67.6 % de las mercancías que fueron movilizadas a través de los 15 muelles que posee el país, sumando entre todos 36.4 millones de toneladas métricas.

El dominio en el transporte de la carga dominicana por parte de Caucedo y Haina continuó durante los primeros nueve meses de 2025. Por los citados puertos, ubicados en Boca Chica y Santo Domingo Oeste, respectivamente, transitó el 67.8 % de las mercancías que ingresó o salió del territorio en ese período.

29.5 Millones de toneladas métricas de carga transitaron por los puertos nacionales a septiembre.

Haina figura como la principal puerta de entrada, salida y tránsito para carga. Por sus dos muelles pasaron 11 millones de toneladas métricas de enero a septiembre de 2025, equivalente al 37.3 % del total de ese período, que ascendió a 29.5 millones de toneladas, de acuerdo con las estadísticas de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom).

Asimismo, el año pasado esa terminal fue la que mayor cantidad de cargas movilizó, con 13.2 millones de toneladas métricas, representando el 36.3 % del total.

Los registros de Apordom ubican al puerto de Caucedo en la segunda posición en transporte de mercancías en la República Dominicana, moviendo a septiembre de este año nueve millones de toneladas métricas, equivalente al 30.5 % de la carga que pasó por los puertos nacionales en los primeros nueve meses de 2025.

En tanto, durante el año pasado por esa terminal marítima transitaron 11.4 millones de toneladas métricas de carga, representando el 31.3 % del total del período.

Los otros puertos

El resto de las mercancías que se movilizaron por los muelles dominicanos en 2024 se distribuyen entre las terminales de Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Punta Catalina, Puerto Plata, La Cana y Manzanillo, entre otros, algunos de los citados con propósitos exclusivos para un determinado tipo de producto.

En el caso del puerto La Cana, ubicado en San Pedro de Macorís, y cuyo propósito es la importación, almacenamiento, trasbordo y reexportación de derivados del petróleo, se ubicó como la tercera terminal en manejo de carga el año pasado, con 2.8 millones de toneladas métricas.

A este le siguió Punta Catalina, construido para suplir de carbón mineral a la central termoeléctrica del mismo nombre, recibiendo carga por 1.9 millones de toneladas métricas.

Casi la mitad de los buques Además del dominio en el manejo de la carga desde y hacia el país, el puerto Río Haina, operado por la empresa Haina International Terminals, y el de Caucedo, bajo responsabilidad de la compañía DP World República Dominicana, controlaron la mitad del flujo de las embarcaciones que tocaron aguas nacionales durante el año pasado. En 2024 ambas terminales recibieron el 48.4 % de los buques registrados, de acuerdo con las cifras de la Apordom. Por los muelles del río Haina y Caucedo se movilizaron 1,740 y 1,056 embarcaciones, respectivamente, durante el año pasado. En términos generales, los puertos del país recibieron 5,781 barcos de diferentes clasificaciones.