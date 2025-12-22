El vicepresidente de Seguros Reservas desmiente hoyo financiero en esa empresa

Nelson Arroyo, vicepresidente de Seguros Reservas, durante una rueda de prensa. ( SAMIL MATEO/DIARIO LIBRE )

El vicepresidente de Seguros Reservas, Nelson Arroyo, desmintió este lunes que esa empresa tenga un "hoyo" financiero". Afirmó que, desde el 2020 a la fecha, solo el 2022 figura como el año en el que la compañía obtuvo menos ganancias, con 609 millones de pesos.

Arroyo respondió así a pronunciamientos realizados por el economista y político opositor Juan Ariel Jiménez. Enfatizó que esa aseguradora de capital estatal no ha registrado en sus años de operación una situación financiera deficitaria.

"Les digo que no hay ni ha habido hoyo. Ha habido años mejores que otros, pero nunca ha habido un hoyo en Seguros Reservas", declaró.

Calificó el 2025 como un año extraordinario, aumentando sus utilidades en un 133 %, pasando de 789 millones de pesos en noviembre del año pasado a 1,839 millones de pesos en igual mes del presente período.

Basada en esta tendencia positiva, la aseguradora proyecta cerrar diciembre del 2025 con utilidades superiores a los 2,300 millones de pesos, lo que constituiría el mejor desempeño financiero de sus 23 años de trayectoria, según indicó en una nota de prensa.

Impacto en la empresa

El responsable de la administración de Seguros Reservas dijo que los rumores están provocando que ya clientes de la empresa muestren preocupación por sus finanzas.

"Tuvimos un cliente que ya nos llamó para decirnos que no estaba seguro de seguir con Seguros Reservas. porque nos dijo que ha escuchado esta campaña de una persona que lo consideramos serio, y nosotros tuvimos que mandar los números, o sea, así puede pasar cualquier cosa más, señores, entonces eso es lo que queremos evitar", dijo Arroyo.