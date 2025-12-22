Punta Catalina paga al Estado dominicano US$258.4 millones este año

La central termoeléctrica Punta Catalina cerró el ejercicio fiscal de 2025 —al 3 de diciembre— con transferencias al Estado dominicano por 258.4 millones de dólares, consolidándose como uno de los activos públicos con mayor capacidad de generación de caja.

Con este resultado, el aporte acumulado de la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC), entre 2023 y 2025, asciende a 562.9 millones de dólares, canalizados a través de amortización de deuda pública, dividendos e impuestos.

La cifra de 2025 representa el mayor esfuerzo anual desde la entrada en operación de la planta y marca un punto de inflexión en su papel dentro de las finanzas públicas, según destacó la EGEPC a través de una nota de prensa.

El ejercicio de 2025 fue, simultáneamente, el más exigente y el más revelador para Punta Catalina. En un contexto de restricciones fiscales, la planta asumió una carga financiera significativa, convirtiéndose de facto en un instrumento de estabilización fiscal, establece el comunicado.

Durante el año, 141 millones de dólares fueron destinados en abonos a la deuda con el Ministerio de Hacienda, reflejando el uso de los flujos de la empresa para atender pasivos asociados al proyecto y al sector eléctrico en su conjunto. A esto se sumó la distribución de 59 millones de dólares en dividendos, una señal de rentabilidad operativa.

El tercer componente del aporte de 2025 fue el pago de 58.4 millones de dólares en impuestos, consolidando a Punta Catalina como uno de los contribuyentes más relevantes dentro del sector público empresarial.

En conjunto, estos flujos confirman que la empresa ha alcanzado una fase de madurez financiera, con capacidad para sostener simultáneamente obligaciones fiscales, patrimoniales y operativas.

Activo estratégico

El desempeño de Punta Catalina contrasta con la situación estructural del sistema eléctrico dominicano. Mientras las distribuidoras continúan registrando pérdidas técnicas y comerciales que obligan al Estado a mantener transferencias recurrentes, la central genera excedentes que permiten financiar parte de ese mismo esfuerzo fiscal.

En una declaración institucional, el vicepresidente ejecutivo de EGEPC, Celso Marranzini, señaló que "los resultados de 2025 confirman que Punta Catalina ha dejado de ser solo un proyecto energético para convertirse en un activo estratégico de las finanzas públicas, con aportes medibles y sostenidos al Estado".

Según el informe, el desempeño de 2025 refuerza la tesis de que Punta Catalina es uno de los pocos activos estatales capaces de generar valor fiscal neto. Al mismo tiempo, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de un modelo en el que una empresa rentable compensa, vía sus flujos, las ineficiencias persistentes de la cadena de distribución.