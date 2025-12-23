Banreservas resalta su estabilidad y fortaleza financiera

El Banco de Reservas reiteró su fortaleza , estabilidad y solidez financiera , en respuesta a comentarios y opiniones que han circulado recientemente en distintos espacios públicos, que cuestionan su desempeño.

La entidad informó hoy en un comunicado que, al cierre de noviembre de 2025, presenta indicadores financieros robustos, resultado de una gestión prudente del riesgo, adecuados niveles de liquidez y capitalización, así como una evolución sostenida de sus resultados operativos, en estricto cumplimiento de la Ley Monetaria y Financiera y de la normativa vigente del sistema financiero nacional.

Destacó que mantiene índices de solvencia, liquidez y calidad de activos que superan los mínimos regulatorios exigidos, respaldados por una base patrimonial sólida y una política de administración responsable, orientada a la protección de los depósitos del público y a la estabilidad del sistema financiero.

La institución subrayó que opera bajo la supervisión permanente de las autoridades monetarias y regulatorias, cumpliendo de manera estricta con los requerimientos prudenciales, de gobierno corporativo, gestión de riesgos y transparencia establecidos por los organismos competentes.

Ayer el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, dio un espaldarazo a Banreservas y enfatizó la excelente situación financiera que presenta, al mostrar un crecimiento sano de sus activos, presentando un balance de 1.35 billones, para un crecimiento interanual de un 7.4 %, destacándose la calidad de su cartera de crédito, la cual asciende a 617 mil millones de pesos (un alza interanual de un 9.4 %).

Valdez Albizu destacó las inversiones en valores de Banreservas, que ascienden a 415 mil millones de pesos (un crecimiento de 8.4 %); su baja morosidad, de 1.3 %; un coeficiente de cobertura para créditos vencidos, de 192.7 % (casi dos veces el nivel de la cartera vencida); rentabilidad de los activos (ROA), de 1.9 %; rentabilidad del patrimonio (ROE), de 21.2 %, y coeficiente de solvencia, de 17.6 %, superior al nivel mínimo requerido.

Estos resultados reflejan que el Banco de Reservas muestra indicadores superiores al promedio del sistema bancario, lo cual le permite continuar ofreciendo de manera eficiente sus servicios y lo proyecta con fortaleza para atender cualquier situación que se presente, tanto en el plano nacional como internacional, precisa un comunicado de prensa del BCRD.

Compromiso

El Banco de Reservas reafirmó su compromiso con la confianza del público, la seguridad de los ahorros de sus clientes y el fortalecimiento continuo del sistema financiero dominicano, al tiempo que aseguró que continuará informando de forma responsable y oportuna sobre su desempeño institucional.